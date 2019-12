TP HCMVì hụt chân, Vũ Cát Tường trượt ngã từ độ cao hai mét khi đang trình diễn trong liveshow "Inner me", tối 15/12.

Sự cố xảy ra ở tiết mục thứ ba của show, khiến êkíp và khán giả lo lắng. Phải vài phút sau, Vũ Cát Tường mới trở lại sân khấu để hoàn thành phần biểu diễn. Cô trấn an fan: "Chỉ có kẻ điên như Tường mới té ngã như vậy. Nếu Tường là một kẻ điên, một kẻ lập dị, đi con đường không giống ai, cũng ngã sấp mặt như lúc nãy, khán giả có còn yêu Tường không?". Khán giả đồng thanh đáp: "Có" và vỗ tay, reo hò.

Vũ Cát Tường ngã từ sân khấu xuống đất Vũ Cát Tường hụt chân khi đang trình diễn. Cô ngã từ độ cao hai mét so với mặt đất. Video: V.A.

Êkíp Vũ Cát Tường cho biết ca sĩ bị sưng đầu gối nhưng vẫn cố gắng diễn "sung" đến cuối chương trình. Nhiều khán giả khen ngợi bản lĩnh sân khấu của cô. Khi show kết thúc, Vũ Cát Tường được đưa vào bệnh viện để kiểm tra.

Vũ Cát Tường cho biết cô bị ánh đèn làm lóa mắt, không nhìn rõ khoảng trống của sân khấu. Sân khấu liveshow có bốn mặt, được dựng lên từ những tấm gương vô cực kết hợp LED laser tạo hiệu ứng thị giác. Phần sàn cũng là màn hình LED, giúp ca sĩ tương tác với khán giả. Sân khấu có thiết kế đẹp, mang chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức nên gắn thêm đèn ở các mép để tránh sự cố.

Vũ Cát Tường đứng dậy cười với khán giả sau khi té ngã. Ảnh: Đại Ngô.

Từ 19h, hàng nghìn khán giả đến sân khấu để thưởng thức concert Inner me. Chương trình được chia thành ba phần, Vũ Cát Tường một mình hát liên tục 21 ca khúc. Ngoài những bản hit gắn liền với tên tuổi sáu năm qua, cô lần đầu tiên trình diễn tám ca khúc trong album Inner Me ra mắt cuối tháng 11.

Khép lại đêm nhạc, cô chia sẻ: "Tôi biết ở đây có những người từng nghi ngờ Vũ Cát Tường, không biết tôi là ai, sẽ làm gì. Cũng có những người đồng hành với tôi từ những ngày đầu tiên. Thế giới riêng của tôi rất điên, rất lập dị và mong khán giả sẽ luôn ở bên cạnh tôi như bây giờ".

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cô từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua... Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018.

Vân An