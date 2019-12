Ca sĩ Vũ Cát Tường nhiều lần bị nhà sản xuất âm nhạc ở Mỹ chê vì phát âm lẫn viết nhạc bằng tiếng Anh không tốt.

Trong album Inner me (tạm dịch: Bên trong tôi), Vũ Cát Tường sáng tác và hát ba ca khúc tiếng Anh: The old you, Yours, Ticket for two. Cô áp lực vì làm việc trực tiếp với người bản xứ khi thu âm album. Michael Choi và Benjamin James - nhà sản xuất chính của dự án - nhiều lần phải chỉnh phát âm giúp cô. "Với tiếng Anh, tôi đặt mục tiêu không chỉ hát được, mà phải hát tốt, làm sao để khi nghe, khán giả Âu Mỹ không phân biệt được người châu Á hay bản địa", cô nói.

Vũ Cát Tường áp lực khi hát tiếng Anh Trích đoạn một số ca khúc trong album mới của Vũ Cát Tường. Video: Youtube.

Để hoàn thành album mới, Vũ Cát Tường mất nhiều tháng sang Mỹ làm việc. Cô thực hiện album tại phòng thu United Recording tại Los Angeles. Ngày làm việc đầu tiên, cô bị chê giọng chưa ổn định, còn nhiều sai sót khi hát. Các sáng tác của cô cũng liên tục bị từ chối vì nhà sản xuất không hài lòng với ca từ. Mất vài tháng, cô mới hoàn thành được những ca khúc đầu tiên của album và bước vào phòng thu. "Thời gian làm việc ở Hollywood rất căng thẳng song tôi học được làm việc quy chuẩn, biết được áp lực khi làm việc với những chuyên gia âm nhạc lâu năm tại Mỹ", cô nói.

Album còn có các ca khúc như Có người (Someone), Dõi theo (Watching You From Afar), Hỏi thăm (How Are You), Gió (Wind)... Ca sĩ phát hành bằng USB và định dạng nhạc số trên các nền tảng trực tuyến.

Từ trái qua: nhạc sĩ Huy Tuấn, Vũ Cát Tường, ca sĩ Thanh Bùi trong buổi ra mắt album của cô hôm 30/11 tại TP HCM. Ảnh: Hoàng Hồ.

Vũ Cát Tường sẽ tổ chức đêm nhạc Inner Me vào ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Chương trình dự kiến có khoảng 6.000 khán giả, Nguyễn Hữu Thanh làm tổng đạo diễn. Sân khấu được đặt chính giữa trung tâm nhà thi đấu. Êkíp sử dụng hiệu ứng đèn LED để Vũ Cát Tường tương tác với khán giả khi trình diễn. Ca sĩ sẽ xuất hiện cùng một chú báo được điêu khắc riêng với chiều dài sáu m.

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cô từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua... Ca sĩ còn được biết đến vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí 2018.

Tam Kỳ