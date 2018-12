Võ Tòng 'Đất phương Nam' tái xuất ở sự kiện

Võ Tòng, bé An của 'Đất Phương Nam' viếng nghệ sĩ Nguyễn Hậu

Lê Quang đến chúc mừng diễn viên Kim Tính - em gái kết nghĩa - và ca sĩ Nhật Kim Anh lấn sân kinh doanh. Giữa sự kiện, diễn viên thể hiện lại ca khúc nhạc phim truyền hình nổi tiếng anh từng đóng.

* 'Võ Tòng' hát nhạc phim 'Đất phương Nam' ở sự kiện

Nhiều năm nay, Lê Quang từ chối hầu hết lời mời dự sự kiện trong làng giải trí. Anh chỉ nhận lời hát cho một số đồng nghiệp thân thiết và lưu diễn phục vụ bà con miền Tây. "Võ Tòng" đang sống tại huyện Bình Chánh, TP HCM cùng vợ và ba con - một trai, hai gái. Vợ anh là nhân viên một khách sạn trung tâm thành phố.

Những năm gần đây, anh chủ yếu làm công việc chủ nhiệm phim. "Nghiệp phim ảnh rất khắc nghiệt nếu mình không có ý chí phấn đấu. Nhiều người bỏ công sức ra học nhưng vẫn không trụ lại với nghề. Những lúc không có phim để đóng, tôi làm chủ nhiệm, quản lý cho đơn vị sản xuất, một phần vì sở thích, phần vì 'oai' hơn, lại có thêm thu nhập", diễn viên chia sẻ.

"Võ Tòng" đi hát để kiếm thêm thu nhập.

Cách đây vài năm, nhờ đồng nghiệp giới thiệu, anh làm thêm nghề đi hát ở nhà hàng, quán bar, hội chợ để có thêm thu nhập ổn định. Anh kể việc đóng phim hay làm chủ nhiệm phim chủ yếu ăn theo mùa vụ. Tham gia một bộ phim có thể nhận được vài chục triệu trong vòng ba, bốn tháng nhưng phải di chuyển nhiều. Anh muốn lấy ngắn, nuôi dài, có thu nhập ổn định mới yên tâm làm phim.

* Cảnh Võ Tòng săn cá sấu trong 'Đất phương Nam'

Công việc đi hát đem lại nguồn thu cho anh ba đến năm triệu đồng mỗi suất. Mỗi lần lưu diễn ở các tỉnh miền Tây, anh đều được các bầu show giới thiệu với cái tên Võ Tòng. "Khi tôi bước ra sân khấu với tên Lê Quang, hầu như không ai biết đến, nhưng nhắc đến vai diễn nổi tiếng của tôi, bà con đều vỗ tay rần rần", anh chia sẻ. Ca khúc anh được yêu cầu thể hiện nhiều nhất là Bài ca đất phương Nam.

Sau Đất phương Nam, Lê Quang đóng trong nhiều phim khác như Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử, Chúa tàu Kim Quy, Người Bình Xuyên... Do đóng đinh với vai diễn nổi tiếng, những nhân vật tướng cướp, giang hồ về sau của anh khá mờ nhạt. Tuy vậy, diễn viên cho biết anh chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Lê Quang kể anh được nhiều đạo diễn gửi kịch bản phim truyền hình, nhưng nếu không thấy hợp vai, anh vẫn từ chối. Phim mới nhất anh nhận lời đóng là Thiện ác đối đầu của đạo diễn Minh Quang.

Đất phương Nam là phim truyền hình dài tập gây tiếng vang những năm 1990. Phim do NSƯT Nguyễn Vinh Sơn đạo diễn và biên kịch dựa trên tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Trên bối cảnh những khu rừng ngập mặn Nam bộ, êkíp dựng lên cuộc sống của những nông dân bình dị thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Dù loạn lạc, mất mùa, người dân luôn đùm bọc, yêu thương, động viên nhau vượt qua gian khó. Các nhân vật trong phim đã trở thành hình tượng đẹp trong ký ức nhiều thế hệ như bé An (Hùng Thuận), thằng Cò (Phùng Ngọc), Võ Tòng (Lê Quang), ông Ba bắt rắn (NSƯT Mạnh Dung), bác Ba Phi (nhà văn Mạc Can)...

