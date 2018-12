Vợ tài tử 'Tối nay ăn gì' dằn vặt vì cái chết của chồng

Diễn viên 'Tối nay ăn gì' treo cổ tự tử sau khi cãi nhau với vợ / Bạn bè viếng nam diễn viên 'Tối nay ăn gì'

Kim Sung Min treo cổ tự tử tại nhà riêng vào rạng sáng 24/6, sau khi cãi nhau với vợ. Qua hai ngày cứu chữa, phía bệnh viện thông báo nam diễn viên bị chết não. Gia đình đồng ý hiến tạng của Kim Sung Min.

Vợ của Kim Sung Min mới đây trả lời phỏng vấn trên tờ On nói về sự ra đi của chồng cũng như mối quan hệ giữa hai người. "Mọi người nói anh ấy nghĩ quẩn do vợ chồng tranh cãi nhưng thật ra sự việc xảy ra khi anh ấy trong trạng thái say mềm". Cô cho biết đêm đó, vợ chồng chỉ cãi nhau khoảng hai, ba phút. Lúc bấy giờ, chồng cô không còn khả năng kiểm soát bản thân.

Vợ chồng Kim Sung Min.

Lee Han Na dằn vặt bản thân vì cho rằng mình đã sai. Đêm đó, khi chồng về nhà, cô nên dịu dàng bảo anh đi ngủ.

Bác sĩ Lee Han Na rơi nước mắt khi nhắc đến quãng thời gian chung sống. "Tôi lớn hơn anh ấy bốn tuổi nhưng anh ấy luôn yêu chiều tôi như một cô con gái. Quan hệ giữa chúng tôi thực sự rất tốt".

Cô kể sau khi ra tù hồi tháng 1/2016 (Sung Min ngồi tù 10 tháng do vận chuyển và sử dụng chất gây nghiện), hai vợ chồng quấn quýt bên nhau. Kim Sung Min tới giúp vợ ở phòng khám nha khoa. Cô cho biết chồng và các nhân viên ở phòng khám đối xử hòa nhã với nhau, bệnh nhân cũng rất quý anh. Tuy nhiên, đôi lúc cô thấy chồng đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Nghĩ tới chuyện anh không thể trở lại làng giải trí, cô rất đau lòng.

Di ảnh của nam diễn viên tại nhà tang lễ.

Kim Sung Min - Lee Han Na tổ chức đám cưới giản dị năm 2013. Lúc bấy giờ, sự nghiệp của nam diễn viên không thuận lợi. Kim Sung Min từng rơi nước mắt khi kể trong một chương trình truyền hình rằng tất cả kỷ vật còn lại trong ngày trọng đại là vài bức ảnh và video được chụp và quay bởi bạn bè.

Lễ tang Kim Sung Min diễn ra vào sáng 28/6. Nữ diễn viên Han Ye Seul - người từng đóng phim cùng Kim Sung Min - mới đây đăng trên trang cá nhân một bông cúc trắng, bày tỏ tiếc thương và mong anh yên nghỉ. Các diễn viên Oh Ji Ho, Yang Dong Geun, Han Groo... tới viếng nam diễn viên.

>> Xem thêm:

Bạn bè viếng nam diễn viên "Tối nay ăn gì"

Tài tử 'Tối nay ăn gì' - từ ngôi sao sáng tới đường tù tội, tự tử

Diễn viên 'Tối nay ăn gì' treo cổ tự tử sau khi cãi nhau với vợ

Như Anh