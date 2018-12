Vợ Lee Byung Hun cổ vũ huấn luyện viên Park Hang-seo

Vợ Lee Byung Hun khoe sắc trên biển Đà Nẵng / Vợ chồng Lee Byung Hun đưa con trai đi nghỉ mát ở Đà Nẵng

Mới đây, Lee Min Jung chia sẻ trên trang cá nhân người thân gửi xe đồ ăn tới trường quay phim truyền hình Fates & Furies (đài SBS) mà cô đóng chính. Người đẹp viết: "Nhưng tuần này phim không được phát sóng vì trận đấu của tuyển Việt Nam. Thật đáng tiếc vì điều đó nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần tới. Chúc huấn luyện viên Park Hang-seo may mắn".

Lee Min Jung bên chồng - "ông hoàng điện ảnh Hàn" Lee Byung Hun. Họ kết hôn năm 2013, có một con trai.

Chung kết lượt về giải AFF Cup sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào tối 15/12. Fates & Furies do Jung Dong Yoon đạo diễn, chiếu trên SBS từ 1/12 và kết thúc vào 9/2/2019. Nhà đài thông báo do trùng giờ diễn ra trận chung kết AFF Cup, tuần này Fates & Furies bị ngừng chiếu. Ngoài Lee Min Jung, phim có sự tham gia của Joo Sang Wook, So Yi Hyun, Lee Ki Woo...

Đây là lần đầu tiên một đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc mua bản quyền phát các trận đấu có tuyển Việt Nam tại AFF. Đồng hành cùng trận chung kết lượt về là hai bình luận viên thể thao của SBS là Bae Sung Jae và Jang Ji Hyun. Bóng đá Việt Nam nhận được quan tâm của khán giả Hàn. Thời gian qua "Park Hang-seo" và "Bóng đá Việt Nam" là các cụm từ liên tục vào top tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver. Ca sĩ thần tượng Hyomin chia sẻ mong chờ trận đấu giữa Việt Nam - Malaysia.

Đài SBS mới đây còn thực hiện show thực tế về ngôi nhà, cuộc sống của ông Park Hang Seo tại Hà Nội. Các tài tử Lee Seung Gi, Lee Sang Yun và Yook Sung Jae thăm nhà ông.

Ngôi nhà của HLV Park Hang-seo tại Việt Nam lên sóng Hàn Quốc Các tài tử Hàn thăm nhà Park Hang-seo ở Hà Nội.

Bên cạnh nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt từ khán giả Việt, Park Hang-seo được vinh danh tại quê nhà vì những đóng góp cho việc xây dựng hình ảnh tích cực cho Hàn Quốc. Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc bình chọn ông là một trong 12 Nhân vật của năm 2018. Nhóm nhạc BTS và ca sĩ IU cũng có tên trong danh sách này.

Như Anh