Vợ Jang Dong Gun góp tiền chống dịch Covid-19

Diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun - ủng hộ 100 triệu won (gần hai tỷ đồng) chống dịch Covid-19 đang lan rộng tại Hàn.

Ngày 2/3, Hiệp hội Phúc lợi Trẻ em Holt thông báo số tiền Go So Young được dùng mua mặt nạ dùng một lần, nước rửa tay, kính bảo hộ, kem đánh răng trẻ em và thực phẩm... cũng như các hoạt động ủng hộ cho việc chống dịch. Diễn viên mong có thể hỗ trợ phần nào các gia đình gặp khủng hoảng ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang - hai ổ dịch lớn nhất Hàn Quốc.

Nhiều năm qua, Go So Young tích cực hoạt động từ thiện, góp hàng trăm triệu won hỗ trợ điều trị bệnh nhi và giúp đỡ nhiều cha mẹ đơn thân. Ảnh: MoneyS.

Sau scandal mua dâm của chồng hồi tháng một, lần đầu tin tức về Go So Young xuất hiện trên truyền thông. Trước đó, Jang Dong Gun bị phát tán loạt tin nhắn với nội dung bình phẩm cơ thể người mẫu, hoa hậu, rủ rê bạn thân - tài tử Joo Jin Mo - "chơi gái" khi Go So Young mang thai năm 2013. Sau scandal, Go So Young khóa bình luận trang cá nhân và cùng gia đình sang Mỹ tránh ồn ào.

Hàn Quốc hiện là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục với hơn 4.300 ca dương tính nCoV và 26 ca tử vong. 60% ca mắc nCoV liên quan tới các tín đồ của Tân Thiên Địa tại Daegu hoặc những người có liên hệ với họ. Giới chuyên gia dự đoán số ca nhiễm bệnh tăng cao những ngày tới khi giới chức y tế hoàn thành xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái này. Gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với người từ Hàn Quốc bằng các lệnh cấm hoặc kiểm dịch chặt chẽ hơn do lo ngại dịch bệnh.

Go So Young sinh năm 1972, kết hôn Jang Dong Gun năm 2010, có hai con gồm một trai, một gái. Sau sinh, So Young hạn chế đóng phim để chăm lo gia đình, còn Jang Dong Gun tiếp tục phấn đấu sự nghiệp, thường đóng phim xa nhà.

Jang Dong Gun và Go So Young trong 'Gió thổi khúc tình yêu' Jang Dong Gun, Go So Young trong "Gió thổi khúc tình yêu" năm 1999. Video: CJ.

Theo Naver, vợ chồng sao Hàn sở hữu khối tài sản gồm nhiều biệt thự, chung cư cao cấp, các cửa hàng và siêu thị cho thuê như: biệt thự ba triệu USD (gần 67 tỷ đồng) tại Heukseok-dong (quận Dongjak, Seoul), biệt thự ở khu nhà giàu Cheongdamdong giá 10 tỷ won (200 tỷ đồng), căn hộ cao cấp ba tỷ won (hơn 60 tỷ đồng) tại tòa nhà Mark Hills đối diện sông Hàn, tòa nhà năm tầng ngay trung tâm Seoul giá 12,6 tỷ won (hơn 250 tỷ đồng), một căn nhà hai tầng ở Nonhyeondong giá sáu tỷ won (120 tỷ đồng), căn hộ ở Samseong-dong giá bốn tỷ won (tương đương 80 tỷ đồng), căn biệt thự ở đảo Jeju...

Nhiều nguồn tin trên Pann cho biết trong gia đình, Go So Young mới là đại gia chứ không phải Jang Dong Gun. Nữ diễn viên có thương hiệu thời trang riêng, thu về hàng chục tỷ won mỗi năm.

