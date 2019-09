Vợ chồng Nick Carter sợ em trai giết

Nick Carter tăng cường an ninh để bảo vệ vợ đang mang thai, sau khi em trai - Aaron - nói sẽ "giết mọi người".

"Nick lo cho vợ và tình huống này trở nên căng thẳng với cô - sắp đến ngày sinh. Họ sợ cô sinh non do áp lực. Do Lauren từng hai lần sảy thai, họ rất mong con ra đời an toàn", theo Us Weekly.

Nick (phải) và Aaron Carter (giữa) chụp cùng Justin Timberlake khi còn trẻ. Ảnh: Tiger Beat Magazine.

Ca sĩ Mỹ muốn bảo vệ gia đình khỏi Aaron Carter - em trai ngày càng bất ổn. Ngày 20/9, trong video trên Twitter, Aaron nói: "Đừng bỏ tù tôi, hoặc trông đợi tôi sẽ không ra trận lần nữa và giết mọi người". Ngoài ra, anh cầm một vật giống súng trường, nói mình đang sống trong thực tế ảo năm 2020.

Nick Carter (phải) và vợ. Ảnh: FilmMagic.

Trong tháng 9, Aaron Carter lộ nhiều dấu hiệu bất ổn tâm lý. Anh đe dọa gia đình Nick, gọi anh trai là "kẻ hiếp dâm hàng loạt", nói từng bị chị gái Leslie Carter - qua đời năm 2012 - cưỡng hiếp lúc nhỏ. Tòa tạm thời cấm Aaron đến gần gia đình Nick.

Nick Carter sinh năm 1980, là thành viên nhóm Backstreet Boys đình đám. Anh kết hôn cùng Lauren Kitt năm 2014, có một con trai. Aaron Carter sinh năm 1987, cũng là ca sĩ.

>>> Xem thêm: Aaron Carter - ngôi sao tâm thần bị người thân chối bỏ

Ân Nguyễn