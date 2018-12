Vợ chồng Harvey Weinstein hoàn tất thủ tục ly hôn

Bê bối tình dục bao trùm Hollywood năm 2017 / Viện Hàn lâm Mỹ công bố tiêu chuẩn đạo đức sau vụ Harvey Weinstein

Ngày 10/1, Us Weekly đưa tin Harvey Weinstein, Georgina Chapman đã hoàn tất các thỏa thuận cần thiết về phân chia bất động sản, quyền nuôi hai con - India (bảy tuổi) và Dashiell (bốn tuổi).

Harvey Weinstein và Georgina Chapman đã ly hôn.

Hai vợ chồng Harvey Weinstein có ký hợp đồng tiền hôn nhân. Thỏa thuận ly hôn cho thấy Harvey sẽ phải chi nhiều tiền cho Georgina vì họ đã kết hôn hơn 10 năm.

Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà thiết kế người Anh thông báo chia tay Harvey Weinstein sau khi nhà sản xuất phim nổi tiếng bị nhiều người đẹp tố cáo lạm dụng tình dục họ. Georgina Chapman lẩn tránh truyền thông kể từ khi bê bối của chồng xảy ra.

Nhà sản xuất phim 65 tuổi nói với Us Weekly khi chia tay vợ: "Tôi đã ngồi xuống nói chuyện với Georgina - người tôi yêu hơn bất cứ thứ gì - và chúng tôi bàn bạc xem điều gì là tốt nhất cho gia đình mình. Chúng tôi bàn đến việc có thể phải chia cắt và tôi khuyến khích cô ấy nên làm theo những gì trái tim mách bảo. Cuối cùng, cô ấy chọn chia tay".

Ngày 5/10/2017, tờ New York Times tiết lộ có ít nhất tám phụ nữ tố cáo bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục, trong đó có Ashley Judd, diễn viên Rose McGowan, Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche, Dawn Dunning... Harvey Weinstein bị sa thải khỏi hãng phim ngày 8/10.

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

