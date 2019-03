Vietjet là hãng hàng không chính thức của Asia's Got Talent 2019

Viejet được chọn làm nhà vận chuyển hàng không đồng hành cùng hành trình chinh phục vinh quang của các tài năng Việt Nam và châu Á.

Quán quân cuộc thi năm nay sẽ bay miễn phí một năm trên tất cả đường bay Vietjet khắp châu Á và được mời tham gia sự kiện trên tàu Vietjet. Đồng thời các thí sinh và ban tổ chức sẽ sử dụng dịch vụ của Vietjet cho những chặng di chuyển trong cuộc thi.

Vietjet cũng đồng hành cùng hai đại diện xuất sắc của Việt Nam thi đấu tại cuộc thi năm nay là Hanoi X-Girls và hai tài năng nhí làng múa Gia Như - Anh Đức. Hanoi X-Girls là nhóm nhảy hiện đại gồm 10 thành viên có độ tuổi từ 19 đến 28 tuổi, tham gia cuộc thi để truyền cảm hứng cho phụ nữ tự tin thể hiện bản thân.

Hai tài năng nhí Gia Như và Anh Đức gây ấn tượng với màn trình diễn múa kết hợp xiếc.

Bộ đôi khiêu vũ nam nữ Nguyễn Gia Như (9 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (11 tuổi) với tài năng múa và xiếc là đại diện đáng gờm khác tại cuộc thi. Năm 2017, hai tài năng nhí cũng chinh phục nhiều khán giả tại chương trình Mặt trời bé con (Little Big Shots Vietnam).

Asia's Got Talent 2019 là chương trình truyền hình thực tế thành công nhất trong lịch sử, phát sóng tại 186 quốc gia. Trong mùa thứ ba, cuộc thi phát sóng lúc 7h30 tối thứ năm trên kênh AXN, là cuộc đua tài của hàng trăm thí sinh tài năng từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành giải thưởng chung cuộc 100.000 USD.

Sau vòng sơ khảo vào ngày 7/3, 24 tiết mục được chọn vào vòng bán kết diễn ra ngày 14/3-28/3. 9 tiết mục xuất sắc nhất tranh tài vào đêm chung kết 4/4. Lễ công bố trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 11/4/2019.

Ba giám khảo quen thuộc của cuộc thi là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc David Foster; ca sĩ, nhạc sĩ người Pháp gốc Indonesia Aggun và Jay Park - rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Hàn Quốc.

Vietjet thường xuyên được chọn làm nhà vận chuyển hàng không chính thức của nhiều cuộc thi, sự kiện, chương trình quy mô tầm cỡ quốc tế.

Không chỉ mang đến cho người dân hàng triệu cơ hội đi lại bằng máy bay với chi phí tiết kiệm, Vietjet luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, giải trí ý nghĩa như Ngày hội khinh khí cầu quốc tế, Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Việt Nam, cuộc thi Gương mặt Thương hiệu (The Face), Tiếp sức mùa thi, Festival Hoa Đà Lạt...

Thời gian tới, Vietjet tiếp tục mang đến nhiều chương trình ưu đãi về giá vé cũng như đồng hành cùng các hoạt động thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho hành khách, người dân.

Với 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, hãng hàng không khai thác các chuyến bay an toàn với độ tin cậy kỹ thuật 99,64%, cao nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Là thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà vận tải hàng không quốc tế (IATA), Vietjet sở hữu chứng chỉ "An toàn hàng không quốc tế IOSA", được tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn đạt 7 sao - mức cao nhất của các hãng hàng không trên thế giới.

Khánh Anh