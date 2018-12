Viên kim cương đen nổi tiếng thế giới đến Việt Nam

Trúc Diễm cuốn hút với trang sức kim cương / Victoria's Secret hé lộ bộ đôi nội y kim cương 4 triệu USD

Cuối tuần qua, Korloff Noir - một trong những viên kim cương đen lớn nhất thế giới - xuất hiện trong một buổi giới thiệu trang sức cao cấp ở Hà Nội. Sản phẩm có trọng lượng 88 carat và từng là vật sở hữu của gia đình quý tộc Karloff-Sapozhnikov sinh sống ở St. Petersburg, Nga. Nó được Korloff - tập đoàn đang sở hữu - mua bảo hiểm ở mức 37 triệu USD (hơn 825 tỷ đồng) và có gương mặt đại diện là vận động viên trượt băng nổi tiếng - Marina Anisina.

Kim cương từ lâu được dùng để chế tác các trang sức đặc biệt, có giá trị cao vì sự quý hiếm. Trong đó, kim cương đen được coi là một trong những những loại quý giá nhất. Nó chỉ xuất hiện ở vài nơi trên Trái Đất, chủ yếu là Brazil và Cộng hòa Trung Phi. Do khác biệt về thành phần cấu tạo, kim cương đen cứng hơn kim cương thường, khó cắt, đánh bóng và chế tác.

Viên kim cương đen Korloff Noir vừa được ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Vũ Hiệp.

Theo Luxmag, Korloff Noir ban đầu có trọng lượng 421 carat nhưng sau quá trình gọt giũa, sản phẩm chỉ còn 88 carat. Đây là điều không thể tránh khỏi bởi kim cương đen vốn có cấu tạo từ nhiều thành phần xốp, dễ vỡ, khó chế tác nên buộc phải loại bỏ. Korloff Noir không phải viên kim cương duy nhất bị "thu nhỏ". The Spirit of de Grisogono - viên kim cương đen cắt lớn nhất thế giới - ban đầu nặng 587 carat sau khi chế tác cũng chỉ còn 312,24 carat. Các mẫu nổi tiếng khác như The Gruosi cũng được cắt từ 300,12 carat còn 115,34 carat hay The Black Orlov từ 195 carat còn 67,5 carat.

Korloff Noir được một gia đình quý tộc Nga bán cho một nhà buôn ở Paris vào những năm 1920. 50 năm sau, viên kim cương đen mới tới tay của người chủ hiện tại. Đại diện của Korloff cho biết họ đã hợp tác với nhiều nghệ nhân chế tác kim cương từ những năm 1920 để tìm ra phương thức giúp viên kim cương ngày một rực rỡ. Cụ thể, họ sử dụng phương pháp cắt 73 mặt giúp cải thiện đường đi của ánh sáng từ bên ngoài và phần tâm của Korloff Noir nhằm tận dụng tối đa khả năng khúc xạ ánh sáng, làm cho viên kim cương trông long lanh hơn.

Korloff Noir nặng 88 carat và được coi là một trong những viên kim cương đen lớn nhất thế giới. Ảnh: Vũ Hiệp.

Ngoài sự quý hiếm, Korloff Noir còn được coi là "lá bùa may mắn" của tập đoàn Korloff Joaillier và gia đình nhà Paillaseur - những người sở hữu tập đoàn - nên hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng mỗi lần lộ diện, nó đều được canh chừng và bảo vệ cẩn trọng.

Trong lần ra mắt ở Moscow năm 2013, viên kim cương đen này được vận chuyển bằng chuyên cơ và bảo vệ nghiêm ngặt bởi nhân viên cũng như lực lượng an ninh. Khi được vận chuyển từ sân bay Moscow đến nơi triển lãm - trung tâm thương mại Crocus City Mall, Korloff Noir được chứa trong một chiếc xe ôtô chống đạn và được trực thăng hộ tống suốt dọc đường. Suốt buổi triển lãm, nó không khi nào được các vệ sĩ rời mắt khi đặt trong tủ chống đạn.

Đức Trí