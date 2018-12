Vì sao điệp viên 007 không bao giờ là nữ giới

10 tập phim James Bond được yêu thích nhất / Daniel Craig – người nâng tầm hình ảnh của James Bond

Hôm 23/5, nữ diễn viên Gillian Anderson của loạt phim The X-Files chia sẻ trên trang cá nhân một poster do người hâm mộ thực hiện. Tấm hình ghép Anderson đứng trước một nòng súng và logo kinh điển của loạt phim 007. Nữ diễn viên chú thích bên dưới: "Đây là Bond. Jane Bond".

Tấm poster được gần 30.000 lượt yêu thích, hơn 13.000 lượt chia sẻ và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Hàng loạt fan đề xuất điệp viên 007 tiếp theo nên là nữ giới và Gillian Anderson có thể đóng vai này.

Gillian Anderson được fan đề xuất là điệp viên 007 kế tiếp.

Ngay sau đó, các nhà chuyên môn khẳng định điệp viên 007 không bao giờ nên là nữ giới. Johnny Oleksinski của tờ New York Post lý giải: "Trước tiên và hơn cả, cốt lõi của Bond là sự nam tính. Anh ta thực chất là hiện thân của nam giới. Đấy là lý do anh ta tồn tại".

Nhà sử học kiêm blogger Tim Stanley viết trên Telegraph rằng chuyện 007 là nữ giới thật buồn cười và ngớ ngẩn. Ông chia sẻ: "Cho James Bond bầu ngực nữ giới nghĩa là đánh mất phép màu của nhân vật - thứ phép màu giúp anh ta tồn tại lâu nay. Bond không như Doctor Who - một nhân vật có thể tái sinh và tự làm mới sau vài năm. Bond là 'khối đá nguyên thủy', không thay đổi sau nhiều thế kỷ. Anh ta là đàn ông chuẩn mực luôn đi giết kẻ ác và ngủ với phụ nữ đẹp".

Tim Stanley dẫn giải thêm rằng trên bìa tiểu thuyết gốc của nhà văn Ian Fleming viết: "James Bond: Người đàn ông mà mọi đàn ông mơ thành và mọi phụ nữ muốn ở cùng giường". Trong trường hợp James Bond biến thành nữ giới, nhân vật này sẽ mất hẳn bản sắc và không còn là Bond nữa.

Trong lịch sử điện ảnh, từng có nhiều vai diễn kinh điển được nữ hóa như Hamlet hoặc Bob Dylan nhưng đều có lý do cụ thể. Theo Tim Stanley, khi một phụ nữ hóa Hamlet, người xem thích thú với khía cạnh nữ tính của nhân vật đa tính cách này. Trong phim tiểu sử I'm Not There, minh tinh Cate Blanchett hóa thành nam ca sĩ Bob Dylan bởi đạo diễn Todd Haynnes muốn nhấn mạnh ý đồ nghệ sĩ nước Mỹ luôn đi tìm danh tính bản thân, bất kể là nam hay nữ.

Sean Connery đóng James Bond trong tập "From Russia With Love" (1964).

Xuất hiện từ năm 1953 trong sách gốc của Ian Fleming, James Bond lần đầu lên màn ảnh năm 1962 trong tập phim Dr. No. Sau khi Daniel Craig từ chối gần 100 triệu USD để đóng tiếp nhân vật kinh điển trong tập phim thứ 25, nhiều nam diễn viên đang được đề xuất thay thế anh. Các tên tuổi nổi bật như diễn viên Anh - Tom Hiddleston, tài tử da màu Idris Elba, hay "Max điên" Tom Hardy. Gillian Anderson là ngôi sao nữ đầu tiên được đề xuất hóa 007.

Vũ Văn Việt