Amber Heard bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu. Tuy nhiên, cô lại được biết đến nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh. Amber từng xuất hiện trong các tác phẩm như Zombieland, The Joneses, The Rum Diary - tác phẩm giúp cô gặp gỡ Johnny Depp, The Danish Girl...