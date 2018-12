Những câu thơ của Shakespeare trên thân áo trông đơn giản nhưng cũng tiêu tốn 580 giờ để thêu và đính hạt thủ công. Lời thơ là: "If you love me, i'm in your heart. If you hate me, i'm in your mind. (tạm dịch: Nếu em yêu tôi, tôi ở trong trái tim em. Nếu em ghét tôi, tôi ở trong tâm trí em".