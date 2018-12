Uyên Linh: 'Tôi luôn trân trọng người yêu cũ'

'Portrait' - khúc tình ca buồn thương nhưng mạnh mẽ của Uyên Linh / Uyên Linh, Trương Thanh Long tái hiện mối tình tan vỡ trong MV

Tối 30/11, Uyên Linh tham dự seri âm nhạc Music Home số đầu tiên, do ban nhạc Anh Em của nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn tham gia sản xuất. Music Home diễn ra trong không gian nhỏ - phòng thu Young Heat Young Beat ở Hà Nội, gồm ban nhạc và 20 khách mời. Chương trình được thu, phát trực tiếp. "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng là MC của chương trình.

Ban nhạc Anh Em hứa hẹn mang đến chương trình âm nhạc chất lượng cao, theo tiêu chuẩn phòng thu hiện đại cho khán giả. Lúc Uyên Linh biểu diễn, lượt người xem lên đến vài trăm nghìn. Cô bày tỏ sự háo hức vì trong không gian ấm cúng, cô có thể tung tẩy, tự do thể hiện bản thân.

Ca sĩ Uyên Linh.

Ca sĩ cũng dành thời gian tâm sự với khán giả. Cô kể mình là người cá tính dữ dội, khó tìm kiếm tình yêu. "Trong cuộc đời, có những giai đoạn rất buồn nhưng bạn vẫn luôn trân trọng, đặt nó ở một vị trí đẹp trong trái tim. Anh ấy (người yêu cũ mà cô không muốn nhắc tên vì đang có người yêu mới) không chỉ là người yêu, mà còn là bạn, là thày, người dạy cho tôi rất nhiều điều. Sau đây, tôi sẽ hát một ca khúc để nhớ về người yêu cũ". Ca sĩ sau đó trình diễn bài Ngày mưa của nhạc sĩ Dũng Đà Lạt. Kết thúc tiết mục, Đinh Tiến Dũng trêu cô: "Dũng Nam Định còn xúc động nữa là Dũng Đà Lạt".

Uyên Linh từng có mối tình sâu đậm với Dũng Đà Lạt. Hai người kết hợp trong album Ước sao ta chưa gặp nhau, ra mắt năm 2014. Năm ngoái, cô thừa nhận chia tay và mất nhiều thời gian để có thể tìm hiểu người mới.

Uyên Linh - Bài hát của em MV "Bài hát của em" của Uyên Linh.

Uyên Linh cũng kể những kỷ niệm về thời học sinh, sinh viên của cô. Khi còn theo học THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), cô tham gia phong trào văn nghệ chỉ vì được miễn học thể dục. Ở trường, cô từng hát bè cho Tóc Tiên, Hà Anh Tuấn. Khi học Học viện Ngoại giao Việt Nam, cô tham gia nhiều cuộc thi hát để lấy tiền trang trải cuộc sống. "Bỗng chốc một ngày, sau Vietnam Idol 2010, tôi trở thành ca sĩ", Uyên Linh kể. Cô cho biết nếu không đi hát, cô muốn làm cô giáo.

Trong chương trình, Uyên Linh trình bày 14 ca khúc gắn với chặng đường 10 năm sự nghiệp của cô. Ca sĩ mở đầu với Bài hát của em, Đại lộ tan vỡ - hai nhạc phẩm nằm trong album mới nhất - Portrait. Sau quá trình tương tác với khán giả, cô chọn trình diễn hai bài hát theo yêu cầu là Chỉ là giấc mơ, Take Me to the River.

Các ca khúc Đường cong (Nguyễn Hải Phong), Mùa đông sẽ qua (Huy Tuấn), Mượn (Lưu Thiên Hương), Chờ người nơi ấy (Huy Tuấn)... được làm mới qua bản phối của nhạc sĩ Hồng Kiên và cách chơi ngẫu hứng của ban nhạc Anh Em. Trong lúc trình diễn, Uyên Linh nhiều lần bày tỏ sự phấn khích. Cô ngỡ ngàng bởi không tin rằng một ngày, các bản nhạc quen thuộc được thay đổi đến như vậy. Khi hát xong Những lời buồn của Đức Trí, cô bày tỏ sự hứng khởi vì ca khúc tươi trẻ, giàu sức sống hơn. Uyên Linh hóm hỉnh kể Chờ người nơi ấy, Cảm ơn tình yêu là hai bài hát giúp cô đắt sô, mua được nhà, xe hơi.

MC Đinh Tiến Dũng.

Trong không gian âm nhạccủa studio, khán giả có mặt trực tiếp được đeo tai nghe chuyên dụng, loại bỏ hoàn toàn tạp âm. Theo lời MC Đinh Tiến Dũng, khán giả theo dõi qua mạng có thể thoải mái nằm dài trên ghế sô pha, không cần "quần là áo lượt" vẫn có thể thưởng thức chương trình chất lượng cao. Sau Uyên Linh, ban nhạc Anh Em dự định mời Phan Mạnh Quỳnh, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Trung Quân Idol... tham gia các số tiếp theo.

Hà Thu