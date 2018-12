Da cừu non



Sở hữu vẻ ngoài mềm mại nhưng chất liệu này không hề dễ bị trày xước. Điểm cộng này giúp cho túi da cừu non của Louis Vuitton được phái đẹp ưa chuộng. Một chiếc túi da cừu non LV GO14 cỡ vừa có giá là 3.800 USD (khoảng 84,7 triệu đồng).