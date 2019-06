Trương Thị May diện áo dài gặp gỡ công nương Bỉ

Tối cùng ngày, cô gặp gỡ ông Alexandre Bodart Pinto - nhà sáng lập quỹ từ thiện Wheeling Around the World (WAW). Người mẫu mặc bộ áo dài trắng, quấn khăn turban của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Trương Thị May sinh năm 1988 tại Phnom Penh, Campuchia, là người Việt gốc Khmer. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Năm 2013, cô đại diện nhan sắc trong nước thi Miss Universe tại Nga.