Trương Quỳnh Anh mặc gợi cảm quay cảnh đua xe

Vào vai đứa con hư hỏng của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong phim điện ảnh Nữ đại gia, Trương Quỳnh Anh có những trải nghiệm khó quên khi đóng cảnh ngồi môtô để đua xe trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM.

Trương Quỳnh Anh mặc áo hai dây tham gia đua xe trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong phân cảnh phim.

Nữ ca sĩ tâm sự khi đoàn phim tiến hành quay cảnh đua xe vào tháng 9/2015, dù đã cố gắng quay vào lúc khuya, hình ảnh trong phim của cô vẫn bị một khán giả vô tình quay lại bằng điện thoại và tung lên mạng. Khi ấy, Trương Quỳnh Anh ăn mặc sexy, ngồi trên xe hú hét, múa may cổ vũ các tay đua trong khi đoàn xe bật máy kêu inh ỏi cả một góc phố. Chưa đầy một ngày sau khi bị phát tán, đoạn video khiến cô bị nhiều người chỉ trích gay gắt.

Trương Quỳnh Anh cho biết đoạn đua xe chỉ kéo dài vài phút trên phim nhưng đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ. Êkíp đã huy động tới hơn 45 diễn viên và 30 xe phân khối lớn. Đoàn phim trước đó cũng phải xin phép cơ quan chức năng mới được ghi hình. Việc bị quay lại và tung lên mạng nằm ngoài dự đoán của nhóm làm phim. Cô kể: "Người thân của tôi xem đoạn video trên mạng đã lo lắng gọi điện hỏi han rất nhiều. Tôi phải giải thích đó là cảnh trong phim. Thực tế, an ninh trên phố đi bộ được kiểm soát nghiêm ngặt, không ai có thể tụ tập đua xe ở đây suốt nhiều giờ như vậy được".

Nữ ca sĩ lần đầu đóng vai cô gái hư hỏng trên màn ảnh rộng.

Quỳnh Anh chia sẻ cảnh đáng nhớ nhất trong phim là đoạn công an ập đến bắt. "Khi đang ghi hình, đột nghiên tiếng xe công an vang lên rồi mọi người hú hét, bỏ chạy làm tôi bất ngờ. Tôi chỉ được tập trước đến cảnh đua xe và hoàn toàn không biết có cảnh công an ập đến bắt. Thật sự tôi đã hết hồn hết vía, cứ tưởng là bị bắt thật".

Nữ đại gia kể về Kim Anh - một doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng - do Nguyễn Cao Kỳ Duyên đóng. Sở hữu khối tài sản lớn và địa vị cao trong xã hội nhưng khi tất cả hào quang "hạ màn", cô chỉ là một bà mẹ đơn thân với đứa con gái mới lớn hư hỏng. Một ngày, những mối quan hệ rắc rối trong chuyện làm ăn gây rắc rối cho Kim Anh, đe doạ tính mạng cả cô và con gái.

Nữ đại gia dự kiến công chiếu vào ngày 20/5 sau một thời gian tạm hoãn ra mắt để chỉnh sửa. Bộ phim có sự tham gia của Trương Quỳnh Anh, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng Quang Sự, Huỳnh Anh Tuấn, chị em Thúy Vinh - Thúy Hiền, Đoàn Thanh Tài, Tuyền Mập.

Ánh Tuyết