Trưởng nhóm nhạc The Cars qua đời

MỹCa sĩ Ric Ocasek được phát hiện chết tại nhà riêng ở thành phố New York chiều 15/9, hưởng thọ 75 tuổi.

Theo People, vợ ca sĩ - người mẫu Paulina Porizkova - phát hiện Ric bất tỉnh tại nhà riêng lúc chiều. Cảnh sát và bác sĩ xác nhận Ric đã chết tại hiện trường, nguyên nhân đang được điều tra.

Ric Ocasek biểu diễn tại sự kiện Rock & Roll Hall of Fame năm 2018. Ảnh: Reuters.

Ric Ocasek, sinh năm 1949, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ trong thập niên 1980. Ông được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc rock The Cars - hoạt động từ năm 1976 đến 1988 - với nhiều bản hit như You Might Think, My Best Friend's Girl, Shake It Up... Năm 2018, Ric cùng The Cars được tôn vinh tại Sảnh Danh vọng Rock & Roll vì những cống hiến cho làng nhạc rock.

Nam ca sĩ từng kết hôn ba lần, có sáu con (hai con với mỗi vợ). Anh quen người mẫu Czech - Paulina Porizkova - khi quay video cho bản hit Drive (1984) và kết hôn sau bốn năm hẹn hò. Năm 2018, cặp sao tuyên bố ly thân nhưng vẫn thường xuyên qua lại để chăm sóc hai con chung. Trước Paulina, Ric từng kết hôn với người mẫu Susan Ocasek và một phụ nữ khác.

The Cars - You Might Think Bản hit "You Might Think" của The Cars. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo People)