Cung Lê sinh năm 1972, sang Mỹ định cư và trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Anh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong môn MMA. Sau khi giải nghệ năm 2015, anh tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Năm 2014, anh từng về Việt Nam giao lưu theo lời mời của một câu lạc bộ võ thuật.

Trên màn ảnh, Cung Lê gây chú ý với các phim "Thập nguyệt vi thành" (2009), "The Man with the Iron Fists" (2012), "Nhất đại tông sư" (2013) và "Savage Dog" (2017). Năm ngoái, Cung Lê xuất hiện trong phim hành động "Security" cùng tài tử Antonio Banderas.