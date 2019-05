Trang trại 4.000 km2 được ví như 'vườn địa đàng' của rocker Mỹ

Lenny Kravitz dành hai năm để biến một trang trại cà phê tại ngoại ô Rio de Janeiro, Brazil thành không gian sống trong mơ của mình.

Ngôi nhà như "Vườn địa đàng" của ca sĩ Lenny Kravitz

Lenny Kravitz sinh năm 1964, là ngôi sao nhạc rock người Mỹ. Anh chơi nhạc từ năm 1981 và từng đoạt bốn giải Grammy. Các bài hát nổi tiếng gồm "Again", "Fly Away", "American Woman". Lenny cũng tham gia nhiều bộ phim, trong đó có vai diễn Cinna trong loạt phim "The Hunger Games" nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, Lenny còn thiết kế nội thất. Năm 2003, anh mở công ty Kravitz Design chuyên thiết kế phòng cho các khách sạn nổi tiếng tại Mỹ. Hiện anh sống tại Brazil trong trang trại rộng hơn 4.000 km2 cùng gia đình.

Đạt Phan (Theo AD)