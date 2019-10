Trang phục dân tộc của Hoàng Hạnh ở Miss Earth

Hoàng Hạnh - thí sinh Việt ở Hoa hậu Trái đất - sẽ mặc áo dài cách điệu với 5.000 viên pha lê tại Philippines.

Trang phục có tên Liên chiến hoa, lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen, do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Thân áo dài được may cách điệu thành sáu tà áo, tượng trưng cho sáu cánh hoa. Tà phía trước in hình ảnh ruộng bậc thang của miền núi Tây Bắc, tà sau vẽ hình ao sen và đính hoa, lá sen giả để tạo hiệu ứng 3D.

Tạo hình đầu tiên của Hoàng Hạnh khi bước ra sân khấu (trái) và sau khi rút dây tạo thành bộ áo dài. Ảnh: Viết Quý.

Trang phục sử dụng 5.000 viên đá pha lê, đính kết theo phương pháp thủ công. Mấn đội đầu có tạo hình hoa sen. Đôi bốt cao gót được thiết kế riêng, sau đó vẽ tay để đồng điệu với áo dài. Nhà thiết kế Minh Tuấn mong trang phục đem lại hai cảm giác đối lập: nữ tính và mạnh mẽ. "Ban đầu, khi catwalk, Hoàng Hạnh sẽ theo phong cách chiến binh với đôi bốt cá tính. Sau đó, cô quay lưng vào mặt trong sân khấu, rút dây ra để trang phục chuyển thành áo dài", nhà thiết kế nói.

Hoàng Hạnh cho biết cô chọn hình ảnh hoa sen vì sinh ra ở Nghệ An, nơi có làng Sen - di tích nổi tiếng. "Khi diện trang phục, tôi cảm giác như được cả người dân quê mình ủng hộ", cô nói. Hai tuần qua, sau khi sang Philippines, cô chủ yếu cùng các thí sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, chụp ảnh bikini và học catwalk với chuyên gia Philippines.

Mặt sau trang phục được thiết kế 3D. Ảnh: Viết Quý.

Hoàng Hạnh tên đầy đủ là Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1992. Cô cao 1,76 m, số đo ba vòng 88 - 63 - 96 cm. Cô từng là vận động viên Taekwondo, tham gia các giải trẻ, giải ba miền, quốc gia... và giành nhiều huy chương. Sau khi gặp chấn thương, cô rẽ hướng thi sắc đẹp và làm người mẫu. Cô từng đoạt giải Á hậu 1 Miss Asia Beauty 2017. Năm nay, cô tham gia game show Cuộc đua kỳ thú.

Cựu vận động viên Taekwondo thi Hoa hậu Trái đất Hoàng Hạnh giới thiệu về cảnh quan, đặc sản của quê hương Nghệ An khi thi Miss Earth. Video: CH.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức từ năm 2001. Sự kiện nhan sắc này nhằm nâng cao nhận thức về môi trường. Thí sinh tham dự nhiều phần thi và các hoạt động bảo vệ môi trường sống trước khi bước vào đêm chung kết. Đương kim hoa hậu là Phương Khánh, thí sinh Việt Nam. Cuộc thi năm nay có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham gia.

Tam Kỳ