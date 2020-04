Trấn Thành tưởng nhớ Mai Phương

Trấn Thành hát tưởng nhớ Mai Phương Trấn Thành hát "Cánh hồng phai" (Dương Khắc Linh) - tưởng nhớ Mai Phương. Video: Youtube.

Mai Phương qua đời tối 28/3 ở tuổi 35 do ung thư. Tối 31/3, Trấn Thành đăng trên Youtube video anh hát Cánh hồng phai từ nhiều năm trước với dòng đề tựa: "Trấn Thành thương tiếc Mai Phương - rest in peace (1985-2020)". Anh xử lý kỹ thuật để nền sân khấu hiện ra nhiều hình ảnh Mai Phương diễn xuất trong phim, trên sân khấu, tham gia game show và bên con gái - bé Lavie. Nghe bài này của Trấn Thành hát và những hình ảnh đẹp của chị Mai Phương mà hai hàng nước mắt chực trào. Chị hãy ngủ yên một giấc thật say nhé, mãi yêu chị". Nickname Thu Hương bình luận.