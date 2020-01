Trần Nhã Thụy bán sách

Nhà văn Trần Nhã Thụy không gửi tác phẩm mới ra nhà sách hoặc kênh phát hành khác mà tự bán ấn phẩm của anh.

Ngày 14/1, nhà văn Trần Nhã Thụy cho biết lần đầu chi tiền túi in cuốn Ba tao bay ra ngoài cửa sổ và 9 truyện ngắn khác. "Với tập truyện ngắn này, tôi xin giấy phép in 500 cuốn, nhưng thực tế chỉ in 300. Tôi nghĩ bạn đọc lý tưởng của mình khoảng 300 người. 300 bản cho một đầu sách rất ít ỏi. Nhưng nếu bán hết thì quả thật hạnh phúc".

Bìa sách "Ba tao bay ra ngoài cửa sổ và 9 truyện ngắn khác".

Tác giả nói muốn tự bán từng cuốn sách, xem như dịp đo lại lượng độc giả của anh. "Đây là cuốn sách tôi không tặng (biếu không) cho ai. Ai muốn sở hữu sách thì bỏ tiền ra mua. Trong trường hợp những ai không có khả năng mua, tôi bán thiếu hoặc bán với hình thức trả góp. Tôi không bán sách để mưu sinh. Nhưng tôi muốn mọi người nên mua sách, như mua một sản phẩm tiêu dùng", anh viết trên trang cá nhân.

Ba tao bay ra ngoài cửa sổ và 9 truyện ngắn khác tập hợp 10 truyện ngắn Trần Nhã Thụy viết trong khoảng 10 năm (2009 - 2019). Sách có các minh họa của 10 họa sĩ thuộc thế hệ 7x.

Trần Nhã Thụy tên thật là Trần Trung Việt, sinh năm 1973 ở Quảng Ngãi, sống tại TP HCM từ năm 1991. Anh tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Báo chí Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011. Các tác phẩm đã xuất bản của anh gồm: Lặng lẽ rừng mai (tập truyện ngắn), Thị trấn có tháp đồng hồ (truyện dài), Những bước chậm của thời gian (tập truyện ngắn), Gối đầu trên mây (tập tạp văn), Sự trở lại của vết xước (tiểu thuyết), Chàng trẻ măng ở phố treo đầu (tập truyện ngắn)...

Anh đã đoạt các giải thưởng như: Giải thưởng văn học: giải Truyện ngắn trẻ (báo Văn Nghệ Trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam 1998), giải Truyện ngắn Văn học cho tuổi trẻ (NXB Thanh Niên - báo Văn Nghệ - Hội Nhà văn VN 2003), tặng thưởng Hội Nhà văn TP HCM cho tiểu thuyết Sự trở lại của vết xước (năm 2009).

Thất Sơn