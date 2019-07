Trailer 'Về nhà đi con' gây bàn tán chuyện nhân vật bị phụ tình

Video tập 65 có một triệu lượt xem trên fanpage phim, khiến khán giả tò mò chuyện quá khứ của Nhã - cô gái do Quỳnh Nga đóng.

Nhân vật của Quỳnh Nga trong 'Về nhà đi con' bị khán giả chỉ trích / Khán giả xúc động với cảnh bố đưa con đi đẻ trong 'Về nhà đi con'

Nhã hé lộ từng bị phụ tình trong Về nhà đi con

Trailer 'Về nhà đi con' gây bàn tán ở thân phận vai Nhã

Nhã (Quỳnh Nga đóng) là đối tác của Vũ (Quốc Trường) - chồng của Thư (Bảo Thanh). Cô nhiều lần chủ động tán tỉnh Vũ, khiến gia đình anh rạn nứt. Ở trailer tập 65, Nhã giải thích lý do say rượu trong quán bar ở tập trước. Cô nói 10 năm trước từng bị phản bội vào ngày này. Mỗi năm cứ đến dịp đó, Nhã lại đánh mất lý trí và say rượu. Trên fanpage phim, video có khoảng 3.600 bình luận của khán giả bàn tán về mối quan hệ của Vũ, Nhã và Thư.

Ở tập 64, lúc được Vũ đưa về nhà từ quán bar, Nhã khóc và hỏi anh có biết hôm đó là ngày gì không. Hai tình tiết này khiến một số khán giả nghĩ cô chính là Kim - người yêu từng bị Vũ bỏ khi du học. Khán giả đoán Kim đã phẫu thuật thẩm mỹ để tiếp cận trả thù anh. Trong khi đó, Thư vừa chăm con mới sinh, vừa phải nghĩ cách đối phó Nhã. Ra mắt từ tháng 4, loạt phim Về nhà đi con thu hút khán giả với câu chuyện về gia đình gồm người bố (Trung Anh đóng) và ba con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư và Ánh Dương (Bảo Hân). Tập 65 chiếu vào tối 15/7.

Mắt biếc tung trailer đầu tiên

Mắt biếc tung trailer đầu tiên

Mắt biếc do Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ truyện cùng tên của Nguyễn Nhật Anh. Tác phẩm được nhiều khán giả trông đợi vào nửa sau năm nay. Câu chuyện xoay quanh Ngạn (Trần Nghĩa) - chàng trai quê yêu cô bạn Hà Lan (Trúc Anh đóng). Tuy nhiên, khi lên thành phố, cô phải lòng chàng trai khác. Trailer đầu có 494.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam, chủ yếu hé lộ cảnh Ngạn và Hà Lan khi còn học sinh, thân thiết bên nhau. Ca khúc nhạc phim Có chàng trai viết lên cây của Phan Mạnh Quỳnh hỗ trợ cảm xúc cho chuyện tình buồn và được nhiều khán giả phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi tung chiêu trong Mulan

Lưu Diệc Phi tung chiêu trong Mulan

Bom tấn của Disney dựa trên hoạt hình cùng tên năm 1998 của hãng, xoay quanh Hoa Mộc Lan (Lưu Diệc Phi đóng) - cô gái giả trai, thay cha tòng quân đánh giặc Hung Nô. Chân Tử Đan hóa thân sư phụ Hoa Mộc Lan, Lý Liên Kiệt đóng hoàng đế còn Củng Lợi thủ vai phù thủy - kẻ phản diện trong tác phẩm. Trailer đầu của phim có 22 triệu lượt xem trên Youtube, giới thiệu sơ hoàn cảnh nhân vật và một số cảnh hành động.

Angelina Jolie hóa tiên ác trong Maleficent: Mistress of Evil

Trailer Maleficent 2

Trailer phim mới của Disney có 7,2 triệu lượt xem trên Youtube. Câu chuyện diễn ra vài năm sau sự kiện phần đầu. Nàng tiên Maleficent (Angelina Jolie đóng) tiếp tục gắn bó với con gái nuôi Aurora (Elle Fanning). Tuy nhiên, quan hệ giữa họ rạn nứt khi Aurora sắp cưới một hoàng tử. Từng bị phụ tình, Maleficent phản đối đám cưới và dần mất kiểm soát. Ở cao trào video, cô diện trang phục đen bó sát, phô diễn năng lực và trở thành mối nguy cho vương quốc. Trong khi đó, Ingrith (Michelle Pfeiffer đóng) - nữ hoàng của vương quốc láng giềng - chia rẽ Maleficent và Aurora.

Romang - phim Hàn về tình nghĩa người cao tuổi

​Romang - phim Hàn về tình nghĩa người cao tuổi

Cho Nam-bong (Lee Soon-jae) và Lee Mae-ja (Jung Young-sook) là cặp vợ chồng già cùng mắc bệnh mất trí nhớ. Sau 45 năm chung sống, họ chẳng thể nhớ lần cuối mình từng hạnh phúc. Hai người chăm sóc nhau và dặn dò bản thân không được quên đối phương, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc còn lại. Tác phẩm Hàn đang gây chú ý khi phát hành ở Việt Nam với tựa Điều ba mẹ không kể. Trailer có 435.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Phim kinh dị Bắc Kim Thang lấy bối cảnh miền Tây

Trailer phim kinh dị Bắc kim thang

Trailer có 291.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam. Đoạn phim dài hơn nửa phút, chưa giới thiệu tình tiết mà chỉ có cảnh bù nhìn mặc áo bà ba dính máu cùng bài hát Bắc Kim Thang. Câu chuyện xoay quanh những biến cố trong một gia đình có quan điểm trọng nam khinh nữ ở miền Tây. Phim do Trần Hữu Tấn đạo diễn, quy tụ các diễn viên Duy Phương, Bích Hằng, Hữu Tiến, Trung Dân.

Ân Nguyễn