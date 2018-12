Trailer 'Quỳnh Búp Bê' gây chú ý với cảnh nhân vật hóa điên

Trailer 'Quỳnh Búp Bê' gây sốt với âm mưu của nhân vật phản diện / Quỳnh Búp Bê bị quấy rối trong tập mới do quá khứ tội lỗi

Lan bị người nhà xem là gánh nặng trong Quỳnh Búp Bê

Trailer Quỳnh búp bê tập 23

Trailer tập mới có gần 900.000 lượt xem trên fanpage phim. Lan đã tỉnh dậy sau vụ tai nạn nhưng điên loạn. Do nhục nhã với quá khứ của Lan, gia đình giấu cô với người ngoài. Ngay cả Quỳnh (Phương Oanh đóng) cũng không tìm được tung tích đàn chị. Ở thành phố, Quỳnh cũng đang khủng hoảng khi bị Đào (Quỳnh Kool đóng) - em gái Lan - coi thường, còn kẻ thù My (Thu Quỳnh đóng) liên tiếp cho người hại cô.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ở nửa sau series, phim gây phản ứng trái chiều với các tình tiết bi kịch, nhân vật rơi vào đường cùng.

How To Train Your Dragon 3 tung trailer đậm chất phiêu lưu

Trailer How To Train Your Dragon 3

Đoạn phim thu hút sáu triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Chàng trai Hiccup (Jay Baruchel lồng tiếng) lúc này đã trở thành thủ lĩnh bộ tộc, tạo dựng được cuộc sống bình yên cho người và rồng. Tuy nhiên, anh phát hiện một thế giới bí ẩn và phải bước vào cuộc chiến mới để bảo vệ nền hòa bình của xứ sở. Trong lúc đó, Toothless - rồng của Hiccup - dần có tình cảm với một cô rồng xinh đẹp. Trailer mới của phim có nhiều cảnh chiến đấu, phiêu lưu hoành tráng.

Sao hài Rebel Wilson đóng chính Isn't It Romantic

Trailer Isn't It Romantic

Natalie (Rebel Wilson đóng) là nữ kiến trúc sư có đầu óc thực tế, sống ở New York (Mỹ). Cô cho rằng những gì diễn ra trong các phim hài lãng mạn (rom-com) đều là hư cấu, không tưởng. Tuy nhiên, trong cuộc đụng độ với một tên trộm, cô bị ngất xỉu và thức dậy thấy mình đang ở trong một vũ trụ của các phim hài lãng mạn. Natalie muốn nhanh chóng thoát khỏi thế giới mà cô không thích nhưng gặp nhiều chuyện trớ trêu. Trailer phim có 3,1 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Spies in Disguise tung trailer với tình tiết bất ngờ

Trailer Spies in Disguise

Trailer thu hút 2,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Trong tác phẩm hoạt hình, Will Smith lồng tiếng nhân vật chính Lance Sterling - một siêu điệp viên giống như phiên bản James Bond da đen. Anh quyến rũ, tài ba và sở hữu nhiều công nghệ tối tân trong các nhiệm vụ. Tuy nhiên, bước ngoặt hài hước xảy ra khi người phụ tá Walter (Tom Holland lồng tiếng) biến Lance thành bồ câu để hoạt động ngầm.

Nicole Kidman hóa người mẹ thương con trong Boy Erased

Nicole Kidman hóa người mẹ thương con trong Boy Erased

Tác phẩm của Joel Edgerton dựa trên hồi ký cùng tên của Garrard Conley. Nhân vật chính của phim là Jared (Lucas Hedges đóng) - con trai của hai vợ chồng Nancy và Marshall (Nicole Kidman và Russell Crowe đóng). Cuộc sống bình yên của họ bị khuấy động khi Jared công khai đồng tính. Người bố quyết đưa Jared vào một khóa chữa trị với nhiều biện pháp thô bạo, trong khi mẹ cậu phản đối chuyện đó. Trailer mới của phim thu hút gần 600.000 lượt xem trên Youtube.

The Christmas Chronicles - phim hài Giáng sinh năm 2018

The Christmas Chronicles - phim hài Giáng sinh năm 2018

Trailer phim thu hút gần 150.000 lượt xem trên Youtube. Trong tác phẩm phát hành trên Netflix, hại anh em Teddy (Judah Lewis đóng) và Kate (Darby Camp đóng) lên kế hoạch ghi hình ông già Noel (Kurt Russell đóng). Họ vô tình gây ra tai nạn khiến các truyền thống Giáng sinh có nguy cơ đổ bể. Hai anh em cùng ông già Noel và những chú tuần lộc phải hợp tác để cứu vãn ngày lễ này.

Ân Nguyễn