Trailer người hùng Shazam phô diễn năng lực hot trong tuần

Shazam! - phim về người hùng tinh nghịch

Trailer Shazam

Trong tác phẩm dựa trên truyện tranh DC, cậu bé Billy Batson nhận quyền năng từ một pháp sư cổ đại, trở thành anh hùng Shazam (Zachary Levi đóng) với cơ thể của người trưởng thành. Dù vạm vỡ, Shazam vẫn mang tâm hồn láu lỉnh, thích đùa nghịch của một đứa trẻ. Đoạn phim mới tập trung vào các pha phô diễn năng lực của Shazam, từ điều khiển điện, bay với siêu sức mạnh. Đây là phim thứ bảy của Vũ trụ Điện ảnh DC, dự kiến ra mắt vào tháng 4.

Brightburn - phim kinh dị về cậu bé ngoài hành tinh

Trailer Brightburn

Trong tác phẩm của đạo diễn David Yarovesky, một đôi vợ chồng (Elizabeth Banks và David Denman) nhận nuôi cậu bé rơi xuống Trái đất từ vũ trụ. Họ muốn dạy cậu (Jackson A. Dunn) dùng năng lực làm điều thiện nhưng mầm mống cái ác dần trỗi dậy. Trailer phim có 3,3 triệu lượt xem trên Youtube.

Emma Thompson tái xuất trong phim hài Late Night

Trailer Late Night

Thompson hóa Katherine Newbury - nữ dẫn chương trình kỳ cựu nhưng đang đi vào lối mòn, sự nghiệp đi xuống. Bà còn bị tiếng xấu là coi thường và không tạo cơ hội cho nữ giới. Để cứu vãn tình hình, Katherine mời cô gái trẻ Molly Patel (Mindy Kaling đóng) hợp tác làm nội dung. Molly quyết tâm chứng tỏ khả năng ở môi trường hầu như toàn nam giới. Trailer có 1,4 triệu lượt xem trên Youtube.

Tolkien kể chuyện đời tác giả The Lord of the Rings

Trailer Tolkien

Trailer có 1,3 triệu lượt xem trên Youtube. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời J. R. R. Tolkien - tác giả lừng danh người Anh. Ông sinh năm 1892, mất năm 1973, được The Times xếp là nhà văn vĩ đại thứ sáu của Anh kể từ năm 1945. Với khán giả đại chúng, ông được biết đến khi viết bộ truyện The Lord of the Rings - được chuyển thể thành loạt phim ăn khách. Diễn viên Nicholas Hoult hóa thân Tolkien, còn Lily Collins thủ vai Edith Bratt - người vợ là niềm cảm hứng của ông.

Chị Mười Ba của Thu Trang, Tiến Luật tung trailer nhiều cảnh hành động

Trailer Chị mười ba

Trailer mới có gần 160.000 lượt xem trên fanpage phim. Thu Trang hóa thân Mười Ba (Thu Trang đóng) - lãnh đạo An Cư Nghĩa Đoàn, tổ chức đại diện giang hồ Chợ Mới. Còn nhân vật của Tiến Luật tên Đường Băng - gã đàn em yêu thầm Mười Ba. Trong một nhiệm vụ, anh bị phe của Bi Long (Khương Ngọc) sát hại. Để trả thù, Mười Ba tuyên chiến với Bi Long lẫn kẻ đứng sau hắn - ông trùm Hắc Hổ chưa lộ mặt. Tác phẩm điện ảnh được phát triển từ series chiếu web Thập Tam Muội gây sốt năm ngoái.

Zombie On Sale - phim hài về xác sống của Hàn Quốc

The Odd Family: Zombie On Sale

Trailer có 80.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh Man-Deok (Park In-Hwan) - người đàn ông quản lý trạm xăng ở một ngôi làng yên bình. Ông có ba người con là Joon-Gul (Jung Jae-Young), Min-Gul (Kim Nam-Gil) và Hae-Gul (Lee Soo-Kyung). Một ngày nọ, cuộc sống gia đình họ xáo trộn khi bầy zombie tấn công. Phim pha trộn yếu tố kinh dị lẫn hài hước, tình cảm gia đình.

