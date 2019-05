Trong series "Mê cung", người đẹp hóa thân bạn gái đội trưởng cảnh sát, phải chạy trốn bọn giang hồ.

Mê cung - loạt phim mới về cuộc chiến chống tội phạm

Trailer có cảnh Hoàng Thùy Linh bị truy đuổi hot tuần qua Trích đoạn giới thiệu phim "Mê cung".

Bộ phim dài 30 tập, do Khải Anh đạo diễn, là một phần trong loạt Cảnh sát hình sự. Hoàng Thùy Linh đóng vai chính Lam Anh - bạn gái cảnh sát Khánh (Hồng Đăng). Video giới thiệu series dài 11 phút, có cảnh cô bị gã giang hồ (Đỗ Duy Nam đóng) rượt đuổi. Sau đó, theo lời Khánh, Lam Anh đã bị chúng bắt. Đoạn phim còn hé lộ nhân vật biến thái, thích bắt cóc phụ nữ do Doãn Quốc Đam đóng. Series mới đánh dấu cuộc tái xuất của sao nam sau vai Cảnh được khen ngợi trong Quỳnh Búp Bê. Video có 263.000 lượt xem trên fanpage phim tuần qua.

Dàn người hùng hạ quyết tâm chống Thanos trong Avengers: Endgame

Trước ngày Avengers: Endgame ra mắt, hãng Marvel công bố video đặc biệt kỷ niệm 11 năm Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Đoạn phim nhắc lại hành trình của ba người hùng quan trọng Captain America, Iron Man, Thor, sau đó nêu những nhân vật, tình tiết khác và điểm lại loạt tác phẩm trước Avengers: Endgame. Cuối video, các người hùng thể hiện quyết tâm trước khi đến đương đầu Thanos. Đoạn phim có 19 triệu lượt xem trên Youtube.

'Dark Phoenix' hé lộ cảnh nữ dị nhân nhận sức mạnh vũ trụ

Trailer phim có 3,6 triệu lượt xem trên Youtube. Video giải thích rõ hơn về hoàn cảnh Jean Grey có sức mạnh tột bậc. Lúc đó, nhóm X-Men - do giáo sư X (James McAvoy đóng) lãnh đạo - ra ngoài Trái đất để cứu các phi hành gia gặp nạn. Do tập trung làm nhiệm vụ, Jean không kịp trở về tàu khi một luồng năng lượng lạ ập đến. Khi trở về Trái đất, Jean trở nên hùng mạnh nhưng dần mất kiểm soát năng lực, trở thành mối nguy cho thế giới.

The Rock kéo trực thăng trong ngoại truyện 'Fast & Furious'

Trailer ngoại truyện của series Fast & Furious có 3,5 triệu lượt xem trên Youtube. Hai nhân vật chính là đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson, tức The Rock đóng) và cựu tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham). Từng đối đầu nhau, họ giờ phải hợp tác để ngăn Brixton Lore (Idris Elba) - ác nhân siêu mạnh nhờ công nghệ nâng cấp cơ thể. Bộ đôi vừa hạ kẻ xấu, vừa so kè nhau suốt hành trình. Ở cuối trailer, nhân vật của The Rock có cảnh kéo trực thăng,

Người vợ ba hé lộ thân phận vợ lẽ trong xã hội phong kiến

Sau nhiều giải thưởng quốc tế, tác phẩm của đạo diễn Phương Anh sẽ chiếu ở Việt Nam trong tháng 5. Câu chuyện xoay quanh Mây (Trà My đóng) - cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông trung niên (Lê Vũ Long). Cô học lễ giáo và tìm hiểu các vấn đề tình dục từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai - Xuân (Maya). Mây muốn sinh con trai để có địa vị cao hơn trong gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi cô rung động với Xuân. Ngoài ra, phim quy tụ diễn viên Thanh Mỹ, Cát Vi, Như Quỳnh. Trailer có 167.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Skin - hành trình chàng trai xăm trổ chạy trốn nhóm cực đoan

Tác phẩm tiểu sử do Guy Nattiv đạo diễn, xoay quanh Bryon Widner (Jamie Bell đóng) - chàng trai từng tham gia nhóm phát xít mới, đề cao sự thượng đẳng của người da trắng. Sau khi có con, anh tìm cách thoát khỏi tổ chức này. Tuy nhiên, Bryon gặp khó khăn khi hòa nhập cuộc sống mới do những hình xăm có nội dung bạo lực, cực đoan. Trailer phim có hơn 100.000 lượt xem trên Youtube.

Ân Nguyễn