Trắc nghiệm về các ca khúc mùa World Cup

10 phim nổi bật về bóng đá trên màn ảnh thế giới / Robbie Williams giải thích lý do giơ 'ngón tay thối' ở World Cup

1. Những ban nhạc nào cùng hát "(How Does It Feel) To Be On Top Of The World" - ca khúc cổ động của Anh - tại World Cup 1998 ở Pháp?

A. The Lightnight Seeds, Dodgy và Spice Girls

B. Oasis, New Order và Sugarbabes

C. Space, Spice Girls, Steps và Charlatans

D. Echo and the Bunnymen, Ocean Colour Scene, Space và Spice Girls

2. Lời bài hát sau xuất hiện trong ca khúc chủ đề của World Cup năm nào: "Gloryland, in Gloryland. It's in your heart, it's in your hand. In Gloryland, in Gloryland. You're here in Gloryland".

A. World Cup 1966 tại Anh

B. World Cup 1994 tại Mỹ

C. World Cup 2010 tại Nam Phi

D. World Cup 2006 tại Đức

3. Ca khúc chủ đề của World Cup 2002 do Anastacia thể hiện tên là gì?

A. Yes!

B. Boom!

C. Goals

D. Wow!

4. Nhóm Embrace thể hiện ca khúc cổ vũ đội tuyển Anh tại World Cup 2006 ở Đức. Tên bài hát là gì?

A. Can't Hold Us Back

B. World At Your Feet

C. The World Is Ours

D. We're Taking It Back

5. MV "World In Motion" cổ vũ tuyển Anh của mùa World Cup 1990 được quay ở đâu?

A. Melwood - sân tập cũ của Liverpool

B. The Cliff - sân tập cũ của Manchester United

C. Bellefield - sân tập cũ của Everton

D. Wigan

6. "I awoke in the night with a fever and the sky was the darkest blue and a still voice calling to me". Bài hát cổ vũ đội tuyển nào tại World Cup có đoạn mở đầu này?

A. Anh

B. Ireland

C. Mỹ

D. Scotland

7. Ca khúc chủ đề của World Cup 2018 ở Nga là gì?

A. The Greatest World

B. Live It Up

C. Stand As One

D. Be There

8. Quốc gia nào không cho rapper Damso trình diễn ca khúc cổ vũ đội tuyển của họ tại World Cup 2018 khi phát hiện bài hát "Humains" của anh gây tranh cãi?

A. Pháp

B. Bỉ

C. Đức

D. Thụy Điển

9. Sau "Spirit In The Sky" của Norman Greenbaum, ca khúc cổ vũ đội tuyển Anh nào tại World Cup dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc của nước này?

A. This Time (We'll Get It Right) hồi năm 1982

B. Back Home hồi năm 1970

C. We've Got The World At Our Feet

D. World Cup, Willy hồi năm 1966

10. Ai là người thể hiện ca khúc chủ đề của World Cup 1998?

A. Air

B. Daftpunk

C. Louis Philippe (hay Philippe Auclair)

D. Ricky Martin

Kiên Trinh