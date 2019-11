Top 10 'Kpop Dance For Youth' biểu diễn hit các nhóm nhạc Hàn Quốc

10 đội thi xuất sắc của vòng Biểu diễn thể hiện khả năng nhảy cover những bản hit của BTS, Everglow, Blackpink...

Vòng Biểu diễn cuộc thi "Kpop Dance For Youth" diễn ra tối 10/11 tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội có sự góp mặt của 19 đội thi cùng hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Sau mỗi màn biểu diễn, sân khấu như '"nổ tung" bởi sự hò reo phấn khính của các bạn trẻ. Kết thúc chương trình, ban giám khảo đã chọn ra 10 đội xuất sắc vào vòng tiếp theo, trong đó có 9 đội do ban giám khảo chọn, một đội do độc giả bình chọn nhiều nhất trên fanpage. Dưới đây là video 10 đội thi vào vòng Đối đầu.

Corss (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đội Corss (Đại học Kinh tế Quốc dân) mở đầu vòng Biểu diễn với màn vũ đạo quyến rũ, âm nhạc sống động khi mix nhiều hit nổi tiếng.

Fiancée (Đại học Hà Nội)

Fiancée (Đại học Hà Nội) thành lập ngày 10/2/2018 với 20 thành viên. Nhóm đã tham gia nhiều cuộc thi như "Be ur star 2018"; "Dance storm 2019"... Fiancée cũng có một số video đạt hơn một triệu view. Tại vòng Biểu diễn Kpop Dance For Youth, đội thi đã thể hiện tài năng qua vũ đạo ấn tượng, động tác dứt khoát, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo.

Kings Crew (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Kings Crew (Đại học Sư phạm Hà Nội) chịu khá nhiều áp lực khi là đội thi cuối cùng. Tuy nhiên, nhóm đã có màn biểu diễn xuất sắc với loạt hit của các nhóm nhạc hot nhất Hàn Quốc , thẳng tiến vào top 10.

The Heat (Đại học Thăng Long)

Nhóm The Heat (Đại học Thăng Long) khoe vũ đạo điêu luyện, đồng phục theo trend màu neon bắt sáng sân khấu.

Grooza Dance Team (Đại học Văn hóa Hà Nội)

Grooza Dance Team (Đại học Văn hóa Hà Nội) đã cố gắng hoàn thiện bài từng giờ từng phút với mục tiêu tiến vào vòng trong càng sâu càng tốt. Thậm chí, nhóm đã gấp rút tuyển chọn thêm các thành viên mới để đáp ứng tốt nhất cho tiêu chí của Kpop Dance For Youth.

Dr Crew (Đại học Y Hà Nội)

Dr Crew (Đại học Y Hà Nội) mang tới cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn khi thể hiện tinh thần năng động, cháy hết mình trong từng bước nhảy.

BAAT (Học viện Ngân hàng)

BAAT (Học viện Ngân hàng) khiến khán giả không thể rời mắt đến tận giây cuối cùng của màn trình diễn.

L.A.Z.Y Crew (THPT Nguyễn Trãi)

L.A.Z.Y Crew tiếp tục là đội giành tấm vé đặc cách vào vòng Đối đầu nhờ sở hữu lượt bình chọn cao nhất từ khán giả 5.109 lượt vote.

ZIZ (THPT Trần Nhân Tông)

ZIZ là nhóm nhảy đến từ trường cấp 3 - THPT Trần Nhân Tông. Nhóm thành lập từ năm 2018 và không ngừng phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng.

Glory (THPT Việt Đức)

Glory gồm những chàng trai, cô gái đến từ trường THPT Việt Đức. Nhóm đã dành hai tuần để tập luyện và tìm ra chất riêng của nhóm. Đặc biệt, nếu như các đội khác có sự đầu tư chuyên nghiệp về trang phục, Glory tự phối đồ theo tông màu đỏ trắng (từ những món đồ sẵn có trong tủ quần áo).

