Tom Cruise tái hợp đạo diễn 'The Last Samurai' sau 13 năm

Tom Cruise trở lại màn bạc và đóng tiếp vai điệp viên Jack Reacher trong phần hai bộ phim từng gây chú ý năm 2012. Dự án mới có nhan đề Jack Reacher: Never Go Back. Phim chuyển thể từ phần thứ 18 trong cuốn tiểu thuyết One Shot của tác giả Lee Child. Cốt truyện bắt đầu khi điệp viên Jack Reacher trở lại tìm kiếm sếp cũ - thiếu úy Susan Turner – sau thời gian dài ẩn danh. Anh phát hiện cô đang đi tù vì bị gài bẫy. Jack Reacher quyết định giúp đỡ thiếu úy.

Mặc dù Tom Cruise tiếp tục hóa vai Jack Reacher, đạo diễn phần một - Christopher McQuarrie - không trở lại trong phần hai. Thay vào đó, phim do Edward Zwick thực hiện. Dự án này đánh dấu sự tái hợp giữa Tom Cruise và tác giả The Last Samurai sau 13 năm. Hồi 2003, câu chuyện màn ảnh của Edward Zwick (kể về một chiến binh Tây phương biến đổi thành võ sĩ đạo Nhật Bản do Tom Cruise đóng chính) thu về 456 triệu USD và nhận được bốn đề cử Oscar.

Trong phim mới, Tom Cruise vẫn tự đóng các cảnh mạo hiểm tương tự phần cũ. Trailer tác phẩm cho thấy các cảnh cận chiến với cảnh sát, bắn súng trường và nhảy từ nhà cao tầng xuống mặt đất của nam diễn viên 53 tuổi. Cũng trong trailer, tạo hình nhân vật Jack Reacher có vẻ sần sùi và chân thật chứ không hào nhoáng như các điệp viên khác.

Mỹ nhân đóng sếp Tom Cruise trong phần mới là nữ diễn viên kiêm người mẫu Canada sinh năm 1982 - Cobie Smulders. Tài tử Gossip Girl - Patrick Heusinger - đóng vai phản diện. Các ngôi sao Holt McCallany, Robert Knepper cũng tham gia dự án.

Jack Reacher 2 dự kiến ra mắt ở Bắc Mỹ và Việt Nam vào ngày 21/10, tám tháng trước khi bom tấn tâm điểm mùa hè 2017 khác của Tom Cruise - Xác ướp Ai Cập - phát hành.

