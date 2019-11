Tổ ấm của Lương Thế Thành, Thúy Diễm ngập tiếng cười

Sau hơn ba năm kết hôn, Thúy Diễm nói hạnh phúc vì Lương Thế Thành chu đáo, thương vợ con và luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn. Trong mắt nam diễn viên, Thúy Diễm của trước đây và bây giờ không thay đổi.

"Lần đầu gặp Diễm, tôi ấn tượng với nụ cười của cô ấy, gần gũi và dễ tạo sự đồng cảm cho người đối diện. Sau khi lập gia đình, sinh con, áp lực công việc cũng nhiều nhưng nụ cười trên môi Diễm vẫn không tắt. Đó là một trong những động lực khiến Thành vui vẻ hơn trong cuộc sống vợ chồng", Lương Thế Thành nói.

Lương Thế Thành, Thúy Diễm vẫn giữ những thói quen như thời còn yêu như picnic, đi dạo, chở nhau đi ăn và tặng đối phương những món quà nhỏ dù không phải dịp gì quan trọng.

Thúy Diễm cho biết trước lúc cười nghe kể nhiều về mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, thậm chí với cha chồng, vì khác biệt khi sống chung. Tuy nhiên, ba mẹ chồng luôn thông cảm và thấu hiểu công việc của cô. "Ba mẹ chồng tôi luôn nói các con cứ thoải mái, mọi thứ có ba mẹ lo hết. Tôi áy náy vì chưa nấu cho ông bà một bữa cơm trọn vẹn. Thậm chí ngày nghỉ muốn ăn gì đều được mẹ nấu sẵn. Một tay ông bà chăm Bảo Bảo và quán xuyến nhà cửa. Tôi may mắn khi gặp được người cha, người mẹ thứ hai tuyệt vời". nữ diễn viên nói.

Lương Thế Thành cho biết muốn tìm mua căn hộ khác vì con trai ngày một lớn, ông bà và vợ chồng anh cũng cần không gian riêng. Chúng tôi muốn tổ ấm rộng rãi hơn để con thoải mái vui chơi, sáng tạo. Căn nhà hiện tại cũng tạm ổn nhưng không đủ rộng như mong muốn bởi vợ chồng tôi còn muốn sinh thêm bé nữa.

Vợ chồng sao thích những nơi có tầm nhìn đẹp, nhiều không gian xanh mát để có thể thư giãn, kích thích sự sáng tạo và cảm hứng nghệ thuật. Ưu tiên hàng đầu của họ là căn hộ thoáng đãng, không khí trong lành, yên tĩnh. Theo Lương Thế Thành, trên phim trường, anh và vợ phải hoá thân thành nhiều nhân vật, khi về nhà chỉ muốn tịnh tâm, trở lại là chính mình. Không gian đẹp và yên tĩnh giúp đầu óc nhẹ nhàng hơn, chúng tôi có thể chơi đùa với người thân, tạo cảm hứng ngày mai tiếp tục công việc.

Đồng quan điểm với chồng, Thúy Diễm coi trọng khung cảnh, không khí trong lành và sự an ninh. Cô cho biết hai vợ chồng đi làm suốt, ở nhà chỉ có ông bà chăm sóc cháu. Nếu ở nơi an ninh không bảo đảm, cô và Lương Thế Thành không thể yên tâm. "Đôi khi chúng tôi đi công tác thời gian dài, suốt mấy tháng trời chỉ về nhà một, hai lần. Do đó chúng tôi rất đắn đo khi lựa chọn nơi an cư vừa đảm bảo an ninh, vừa phải có cảnh quan, không gian xanh, để con có môi trường vận động, vui chơi, ông bà có không gian thư giãn", vợ chồng sao nói.

Vợ chồng tham quan phối cảnh, trải nghiệm dự án Đô thị sinh thái thông minh Aqua City khi có ý định mua căn hộ mới.

Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm phối cảnh dự án Aqua City ở Đồng Nai, đôi vợ chồng ưng ý căn biệt thự đơn lập tại phân khu The Grand Villas. Lương Thế Thành thích lối kiến trúc độc đáo bán cổ điển, có đến 10 mẫu thiết kế khác nhau cho vợ chồng anh lựa chọn.

Phân khu The Grand Villas với 110 căn biệt thự đơn lập có diện tích từ 300 m2 trở lên, diện tích xây dựng chỉ khoảng 50%, số còn lại dành cho sân vườn, hồ bơi riêng và đặc biệt là có chỗ đậu ô tô. "Không chỉ thừa hưởng không gian xanh có sẵn của dự án, mỗi chủ nhân biệt thự đều có những khoảng xanh riêng, xung quanh nhà và một phần diện tích sân vườn trên tầng thượng", Lương Thế Thành nói thêm.

Thúy Diễm lại ấn tượng vì phối cảnh khu biệt thự có 550 m sông phong cách Hà Lan chạy dọc toàn khu, vừa lãng mạn, vừa hiện đại, là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình cô. Phong cách châu Âu, hơi hướng giống các biệt thự kênh đào Hà Lan vì mỗi căn đều có sông len lỏi. Quang cảnh nơi đây rất giống với tưởng tượng của tôi.

Khuôn viên bên trong rộng thoáng thích hợp cho Lương Thế Thành, Thúy Diễm cùng gia đình picnic.

Cặp sao cũng thích tiện ích nội khu như bãi tập yoga hướng sông, loạt công viên rộng lớn theo phong cách Australia, đường chạy bộ ven sông, hồ bơi và club house riêng... Lương Thế Thành đánh giá cao nơi an cư với cộng đồng văn minh, mọi người sống chan hòa và tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Đi dạo quanh khu nhà, chạy bộ cùng nhau là cách đôi uyên ương giữ lửa hôn nhân. Tương lai khi dự án hoàn thành, vợ chồng sao chia sẻ sẽ đưa con trai và bố mẹ cùng đi dạo ven sông, tập thể thao mỗi ngày. Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật người thân, họ có thể tổ chức tiệc ngoài trời, thưởng thức ẩm thực giữa không gian rộng thoáng. "Gia đình tôi rất thích không gian sống tuyệt vời tại dự án Aqua City và hy vọng sớm trở thành cư dân nơi đây", anh nói.

Đi dạo, chạy bộ là thói quen của đôi uyên ương từ lúc yêu cho đến khi cưới.



Sắp tới Thúy Diễm sẽ thủ vai cô gái miền biển mạnh mẽ, chịu nhiều sóng gió trong phim Cát đỏ của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Cô nói đây là vai diễn gai góc nhất trong sự nghiệp, khác hẳn với các phim trước đây. Nhân vật của cô có thể cưỡi ngựa chuyên nghiệp, kiên cường gầy dựng xưởng nước mắm, làm ruộng, làm muối, đánh nhau, lái xe tải...

Lương Thế Thành cho biết đang đóng phim sitcom Muôn kiểu làm dâu. Dự án tiếp theo sẽ bấm máy vào đầu tháng 12. "Cuối tháng 11, bà xã tôi sẽ quay phim ở Phan Rí, Bình Thuận mấy tháng trời. Tôi thì lịch quay chủ yếu ở thành phố nên có thể sắp xếp thời gian đi đi, về về lo cho con. Nói chung có ông bà nội nên vợ chồng tôi rất an tâm", anh nói.

Thi Quân