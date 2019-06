Tình cũ Brooklyn Beckham đóng MV Sơn Tùng M-TP

Ca sĩ mời người mẫu Madison Beer cùng rapper Snoop Dogg - hai ngôi sao của làng giải trí Âu Mỹ - tham gia MV "Hãy trao cho anh".

Tối 27/6, Sơn Tùng cho biết video nhạc sắp ra mắt có sự tham gia của hai ngôi sao. Madison Beer là người đẹp quốc tế tiếp theo hợp tác Sơn Tùng M-TP sau sao Thái Lan - Mai Davika. Nữ ca sĩ, người mẫu sinh năm 1999 có ngoại hình nóng bỏng, từng hẹn hò con trai Beckham năm 2017. Tuy nhiên, cặp sao sớm chia tay.

Madison Beer. Ảnh: Billboard.

Cô nổi tiếng từ năm 12 tuổi khi được Justin Bieber chia sẻ bản cover ca khúc At last trên tài khoản Twitter. Sau đó, Madison Beer đầu quân về công ty quản lý Island Records của Justin và phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc. Nổi bật là EP As she please với bảy ca khúc, trong đó có bản hit Home with you. Mới đây, Madison Beer hợp tác cùng nhóm K/DA, (G)I-DLE và ca sĩ Mỹ Jaira Burns phát hành ca khúc Pop/star.

Madison Beer còn trở thành gương mặt đại diện cho hãng thời trang Bvlgari và là một fashionista được giới trẻ yêu thích trên Instagram, có hơn 13 triệu lượt theo dõi. Cô nổi tiếng với gu thời trang táo bạo, thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh hở da thịt.

Lương Xuân Trường: 'Tôi có thể nghe nhạc Sơn Tùng M-TP cả tháng'

Snoop Dogg là một rapper, ca sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1992, Snoop Dogg đã bán được hơn 23 triệu album tại Mỹ và 35 triệu album trên toàn thế giới. Ông được mệnh danh là huyền thoại của làng nhạc Rap/Hip-hop thế giới với nhiều bản hit như Young, wild and free, The next episode, Beautiful... Rapper từng hợp tác với các nghệ sĩ đình đám như Dr. Dre, The Pussycat Dolls, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Katy Perry, PSY... Snoop Dogg còn là một diễn viên của Hollywood.

Hãy trao cho anh là dự án âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau hơn một năm kể từ khi ra ca khúc Chạy ngay đi. Bài hát có màu sắc Latin, với hình ảnh tiệc tùng mùa hè. Cách đây vài ngày, ca sĩ giới thiệu teaser dài 24 giây với sự xuất hiện của nhiều người mẫu mặc bikini bên hồ bơi.

Hình ảnh mới của Sơn Tùng M-TP trong MV.

Sơn Tùng M-TP mời một số người nổi tiếng nghe thử, gồm producer Khắc Hưng, Long Halo, cầu thủ Xuân Trường, Hoa hậu H'Hne Niê và MC người Thái Lan - Woody.

MV sẽ phát hành vào 20h ngày 1/7 trên kênh Youtube của Sơn Tùng M-TP.

