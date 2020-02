Tình ca gắn liền 'Nấc thang lên thiên đường'

Ca khúc "I Miss You" - nhạc phim "Nấc thang lên thiên đường" - góp phần khắc họa câu chuyện tình nhiều nước mắt của đôi nhân vật chính.

Sau 17 năm, I Miss You lội ngược dòng vào Top 15 trên bảng xếp hạng Melon của Hàn với hàng trăm nghìn lượt nghe. Ca khúc gây sốt trở lại sau khi Nấc thang lên thiên đường được nhắc tới trong Hạ cánh nơi anh qua chi tiết anh lính Triều Tiên Kim Joo Muk (Yoo Soo Bin đóng) - cấp dưới của Hyun Bin - mê đắm tác phẩm, là fan ruột của Choi Ji Woo. Khoảnh khắc gặp thần tượng, Kim Joo Muk kéo mũ che mắt và nhắc lại câu thoại kinh điển "Người yêu nhau sẽ có ngày gặp lại. Dù đi xa thế nào cũng sẽ về bên nhau".

Phân cảnh này khiến khán giả nhớ tới trích đoạn trong tập 8 Nấc thang lên thiên đường, Song Joo (Kwon Sang Woo) đội mũ len nhằm khơi gợi trí nhớ của Jung Suh (Choi Ji Woo) rồi bật khóc trong vô vọng. Trên Naver, thông tin về phim, dàn diễn viên, bài hát cũ được khán giả tìm kiếm và bàn luận.

Nhạc phim 'Nấc thang lên thiên đường' Phân cảnh trong "Hạ cánh nơi anh" gợi nhắc phim "Nấc thang lên thiên đường". Video: Youtube.

I Miss You do Yoon Il Sang sáng tác, nằm trong album phát hành năm 2002 của Kim Bum Soo. Ca khúc không thu hút khi ra mắt. Cuối năm 2003, khi xuất hiện trong Nấc thang lên thiên đường, hiệu ứng của phim giúp bài hát gây tiếng vang. Theo JoongAng Ilbo, ca khúc vào Top 20 trên bảng xếp hạng Melon, nhận đề cử "Nhạc phim hay nhất năm 2003" tại lễ trao giải Mnet và đưa tên tuổi Kim Bum Soo lên hàng ngôi sao. Chia sẻ trên KBS, ca sĩ khẳng định "I Miss You là bài hát của cuộc đời".

Song Joo (Kwon Sang Woo) bên Jung Suh (Choi Ji Woo) khi cô qua đời. Ảnh: Naver.

Kim Bum Soo cho biết êkíp chọn bài hát vào phim thay vì đặt hàng tác phẩm mới. Giai điệu ca khúc gắn liền với những trường đoạn đau khổ của hai nhân vật chính. Song Joo và Jung Suh đồng hành trong suốt năm tháng học sinh, hẹn ước bên nhau mãi mãi. Bi kịch bắt đầu khi anh đi du học...

"Cho dù tôi có chờ đợi thì tôi cũng không thể đến gần em

Tôi đang khóc như một kẻ ngốc

Tôi chờ đợi em, vì sao em không biết

Em bảo tôi rời xa em

... Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em

đến mức tôi căm ghét bản thân mình

Tôi muốn khóc, tôi muốn ngã quỵ

Giá như mọi việc chưa từng xảy ra..."

Trở về nước với niềm vui đoàn tụ, Song Joo lại hay tin người yêu qua đời vì tai nạn giao thông. Anh sống như bóng không hồn, lang thang đến bờ biển, công viên - nơi gắn bó với kỷ niệm của cả hai. Nhìn cảnh thấy người, anh rơi nước mắt vì "nhớ em, rất nhớ em".

"...Tôi nhớ đến những ký ức về tình yêu điên dại dành cho em

Tôi muốn tìm gặp em

nhưng tôi không thể nào giữ em trong tình yêu ngang trái của tôi

Tôi không được làm như vậy

nhưng tôi nhớ em đến chết mất

Tôi muốn quên em đến chết mất"

Chuyện tình của Song Joo và Jung Suh ngang trái, liên tiếp bị ngăn trở bởi những thủ đoạn của người thứ ba, tai nạn mất trí nhớ và căn bệnh hiểm nghèo của Jung Suh. Cuối phim, khoảnh khắc anh thì thầm bên tai cô "Đừng quên nhé, Jung Suh à, anh yêu em", giọng hát của Kim Bum Soo vang lên với giai điệu "Tôi nhớ em đến chết mất/ tôi muốn quên em đến chết mất", khắc họa nỗi đau ly biệt của nhân vật.

'I Miss You' - khúc ca buồn Bài hát "I Miss You" vang lên trong phân cảnh Jung Suh nói lời từ biệt với Song Joo. Video: KST.

Theo Naver, bản nhạc nền với ca từ lãng mạn góp phần làm nên nét buồn của bộ phim. Ngoài phần lời, sức hấp dẫn nằm ở giọng hát của Kim Bum Soo. Trên SBS năm 2003, ca sĩ cho biết: "Khi thu âm bài hát cho phim, tôi gặp khó khăn trong việc lột tả cảm xúc của nhân vật, đặc biệt ở câu hát 'Anh nhớ em đến chết mất' vì lúc đó đang hạnh phúc trong tình yêu. Cuối cùng, tôi đề nghị chia tay bạn gái để thể hiện tốt cảm xúc".

Lời chia sẻ của ca sĩ thổi bùng cảm xúc của người nghe. Trên Daum, nhiều khán giả nói họ khóc mỗi lần nghe giọng hát của Kim Bum Soo, còn theo Osen, I Miss You là ca khúc "mọi đàn ông Hàn Quốc đều biết hát". Tác phẩm xếp thứ hai trong danh sách "Nhạc phim hay nhất mọi thời", đứng thứ năm trong danh sách "Ca khúc yêu thích nhất ở phòng hát karaoke" ở nước này. Nhiều ca sĩ Hàn Quốc như Chen (EXO), Soyou (Sistar), Davichi, Lee Seung Gi... cover bài hát. Ca khúc từng được ca sĩ Bằng Kiều đặt lời Việt và thể hiện.

'I Miss You' - khúc ca buồn Bài hát "Nấc thang lên thiên đường" do Bằng Kiều thể hiện. Video: Youtube.

Nấc thang lên thiên đường phát sóng lần đầu trên kênh SBS ngày 3/12/2003, kết thúc vào 5/2/2004. Tác phẩm gây sốt với hơn 40% tỷ lệ người xem tại Hàn, phá kỷ lục lượt xem khi công chiếu tại nhiều nước châu Á. Phim xoay quanh chuyện tình buồn của Han Jung Suh (Choi Ji Woo đóng) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo). Trải qua nhiều thăng trầm, ly biệt và hội ngộ, các nhân vật chính đều có số phận bất hạnh.

Hiểu Nhân