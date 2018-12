Tiền truyện 'Harry Potter' hé lộ giáo sư Dumbledore thời trẻ

Nhiều sinh vật huyền bí lộ diện trong phim tiền truyện 'Harry Potter'

Các nhà sản xuất Fantastic Beasts & Where to Find Them (gọi tắt là Fantastic Beasts) công bố những hình ảnh mới trên EW hôm 10/11. Tác phẩm tiền truyện về Harry Potter hé lộ sự xuất hiện của giáo sư Dumbledore thời trẻ qua câu nói của nhân vật Percival Graves với nhân vật chính - Scamander: “Tôi tự hỏi, điều gì làm Albus Dumbledore quý mến anh như thế, anh Scamander?”. Percival Graves là quan chức cao cấp phụ trách Bộ phận an ninh pháp thuật. Chi tiết này cũng dự đoán mối quan hệ thân thiết của Dumbledore và chàng giáo sư trẻ Scamander.

Giáo sư Dumbledore (trái) xuất hiện trong bức ảnh cũ ở phim "Fantastic Beasts".

Sau khi xuất hiện trong Fantastic Beasts, hiệu trưởng phi thường của trường Hogwarts sẽ trở thành nhân vật chính ở hai phần nối tiếp Fantastic Beasts. Trận chiến giữa Dumbledore và giáo sư hắc ám Gellert Grindelwald diễn ra ở kinh đô Paris và toàn cầu. Trong khi nhân vật Dumbledore hiện chưa tìm được diễn viên đóng, tài tử Johnny Depp xác nhận thủ vai Gellert Grindelwald.

Fantastic Beasts là tác phẩm mở màn bộ ba phim tiền truyện về Harry Potter. Eddie Redmayne vào vai chính - phù thủy Newt Scamander - bị trục xuất đến New York. Anh ta luôn mang chiếc rương bí ẩn và cây đũa phép bên mình. Trong khi phải chiến đấu chống lại thế lực tà ác, anh cũng che giấu những bí mật về một loài sinh vật sống mà anh nuôi dạy khi đến thành phố mới.

Lấy bối cảnh thế giới phù thủy ở Mỹ những năm 1920, phim dựng lại quang cảnh công trình kiến trúc cổ kính của New York cách đây một thế kỷ là Quảng trường Thời Đại (Times Square). Đô thành lộng lẫy chính là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật huyền bí như phượng hoàng ThunderBird, rắn lửa Ashwinder và sinh vật hình cây Bowtruckle. Ngoài ra, bảo bối tử thần (Deathly Hallows) - nhóm vật phẩm phép thuật hùng mạnh trong series Harry Potter - cũng được giới thiệu.

Eddie Redmayne thích thú với quái vật cây trong phim mới.

Fantastic Beasts do đạo diễn David Yates thực hiện. Ông là người làm bốn phần cuối của loạt Harry Potter. Ngoài Eddie Redmayne và Colin Farrell, phim có sự góp mặt của các ngôi sao Dan Fogler, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler và Alison Sudol.

Fantastic Beasts & Where to Find Them ra rạp Bắc Mỹ và Việt Nam vào 18/11.

*Trailer phim "Fantastic Beasts & Where to Find Them"

Vũ Văn Việt