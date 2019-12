Thúy Vân thắng giải 'Người đẹp truyền thông'

Thúy Vân đoạt giải phụ "Best Social Media" nhờ lượt bình chọn cao từ khán giả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Nhận kết quả ngay trước bán kết tối 3/12, người đẹp nói: "Tôi cảm ơn khán giả đã bình chọn cho mình. Đây là động lực giúp tôi chiến đấu hết mình để chiến thắng Miss Universe Vietnam 2019". "Best Social Media" là giải giành cho thí sinh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Từ đầu cuộc thi, người đẹp gây chú ý vì có nhiều kinh nghiệm, từng đoạt Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015.

Thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân. Ảnh: Unicorp.

Trong tập đầu chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thúy Vân bị Hoa hậu Hương Giang chất vấn việc có êkíp chăm sóc, còn Thanh Hằng nhận xét cô có "trái tim yếu đuối". Qua quá trình tham gia cuộc thi, Thúy Vân nỗ lực thay đổi hình ảnh. Cô chiến thắng nhiều thử thách ban tổ chức đặt ra, nằm trong top 5 dẫn đầu cuộc thi với số điểm cao.

Thúy Vân catwalk ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Cảm xúc của Thúy Vân khi nghe giám khảo nhận xét ở tập một cuộc thi "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Video: Unicorp.

Thúy Vân sinh năm 1993, cao 1,72 m, nặng 54 kg, số đo 82-60-90 cm. Cô giành ngôi Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Hiện, người đẹp là sinh viên ngành truyền thông tại một đại học quốc tế ở TP HCM. Ngoài công việc chính là dẫn chương trình, cô đang điều hành một công ty riêng. Thúy Vân có kỹ năng ca hát, chơi đàn piano, diễn xuất...

Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh. Ảnh: LN.

Ngoài giải "Best Social Media", ban giám khảo trao giải "Best Smile" (Nụ cười đẹp nhất) cho Nguyễn Đặng Tường Linh. Người đẹp Phú Yên cũng là gương mặt được đánh giá cao tại cuộc thi nhưng chưa có sự bứt phá. Tường Linh sinh năm 1994, giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Phú Yên 2011, đăng quang Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017. Năm ngoái, cô đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa và vào Top 18. Tường Linh cũng từng tham gia The Face 2017 và thuộc đội huấn luyện viên Hoàng Thùy.

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam diễn ra 20h tối 3/12, là cuộc tranh tài của 45 người đẹp được lựa chọn từ chương trình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 15 tham gia chung kết vào ngày 7/12 ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Hà Thu