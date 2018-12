Thùy Chi hát về nét đẹp con gái Huế

Hoa khôi Huế hóa thôn nữ giữa nhà vườn cố đô

Ca khúc mang tên Nàng thơ xứ Huế. Hồ Hoài Anh sáng tác cho chương trình cùng tên, nội dung giới thiệu vẻ đẹp con người, văn hóa ẩm thực cố đô. Anh viết nhạc chỉ trong một đêm, sau khi xem trailer của chương trình và ấn tượng với nét trong sáng của diễn viên chính - Hoa khôi Du lịch Huế 2015 Ngọc Trân.

Thùy Chi hát về tình yêu xứ Huế MV "Nàng thơ xứ Huế".

Nhạc phẩm có cách phối khí âm hưởng dân ca, mở đầu bằng tiếng sáo. Giai điệu chậm rãi, sâu lắng của ca khúc hài hòa với chất giọng của Thùy Chi, với ca từ như: "Ngả nghiêng cho đời ngẩn ngơ/ Ngả nghiêng nét đẹp nàng thơ/ Ngả nghiêng thấy hoa cười với ai/ Về đây sao nghe đời thảnh thơi...".

Trong MV, Ngọc Trân mặc áo dài, bà ba, đạp xe rảo qua những con đường làng yên bình. Cô hái sen, ướp trà, ra ao làng gánh nước, đọc sách trong thư phòng... Chương trình do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito thực hiện, có nhiều góc quay khai thác vẻ trầm mặc, cổ kính của chùa chiền, đền đài. Nhiều địa danh nổi tiếng ở Huế xuất hiện trong show như làng cổ Phước Tích, nhà vườn An Hiên... Nhạc nền do nhà soạn nhạc Chris Wong (Mỹ) viết.

Hoa khôi Du lịch Huế 2015 Ngọc Trân trong MV.

Chương trình được phối hợp sản xuất với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, chỉnh sửa hậu kỳ trong 5 tháng tại Mỹ và Việt Nam. Show sẽ lên sóng song song tại Hàn Quốc và Việt Nam trong năm 2019.

Lê Trần Ngọc Trân sinh năm 1995, từng chiến thắng cuộc thi Hoa khôi Du lịch Huế 2015, lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau đó, người đẹp 23 tuổi tiếp tục việc học, tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch Huế đến du khách trong và ngoài nước.

Tam Kỳ