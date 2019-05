Thương Tín: 'Tôi xót xa vì có con khi túng thiếu'

Tài tử một thời chia sẻ vợ và con gái 5 tuổi là động lực để anh sống, đóng phim khi đã ngoài 60.

- Một thời gian vắng bóng, vì sao gần đây anh nhận lời đóng phim mới của đạo diễn Lê Cung Bắc?

- Mấy năm qua, tôi và vợ con ở Phan Rang - Tháp Chàm. Tôi thấy cuộc sống ở TP HCM nhiều áp lực và tốn kém, còn ở quê tiết kiệm, giảm chi phí hơn.

Thu nhập của tôi hiện nay không đều vì ít đóng phim. Từ đầu năm đến giờ tôi chỉ tham gia một phim ngắn trên YouTube. Vì vậy, mỗi khi có được lời mời, tôi rất vui. Tôi mới trở lại TP HCM được một tuần để tham gia phim Giã từ cô đơn của đạo diễn Lê Cung Bắc. Trong phim, tôivào vai một tên giang hồ chăn dắt gái với nhiều cảnh đánh đấm, hành động. Đạo diễn muốn tôi cạo đầu để thay đổi hình ảnh hơn.

Trong đời diễn viên, tôi đã đóng mấy trăm phim với nhiều số phận, nhiều dạng nhân vật khác nhau. Giờ có tuổi rồi, tôi không còn tham vọng thể hiện mình. Đóng phim là công việc duy nhất tôi từng làm đến bây giờ và tôi luôn muốn giữ nghề của mình.

Thương Tín và vợ con dự một chương trình ở TP HCM năm 2015. Ảnh: Thoại Hà.

- Có con nhỏ khi tuổi đã cao, cuộc sống của anh hiện nay ra sao?

- Ở quê, cuộc sống của tôi và vợ con dễ chịu hơn ở Sài Gòn. Vợ tôi thi thoảng có làm thêm công việc gia công hạt điều. Con gái tôi năm nay được hơn 5 tuổi, dễ thương, lanh lợi và có năng khiếu nghệ thuật. Ở cái tuổi xế chiều này, đối với tôi, con gái là một món quà bất ngờ mà trời đã ban cho. Từ ngày có con, đời tôi rẽ sang một con đường mới. Tôi thay đổi thành một con người khác chứ không sống theo kiểu bất cần, không nghĩ đến ngày mai như lúc xưa nữa.

Con gái tôi vẫn còn rất nhỏ nhưng dường như được thừa hưởng máu nghệ thuật từ tôi, bé dạn dĩ và cũng thích đóng phim. Nhưng nếu hỏi tôi có muốn hướng con theo con đường nghệ thuật không, thì câu trả lời là không. Đó là con đường đòi hỏi nhiều sự hy sinh và vất vả, thu nhập lại bèo bọt và không ổn định, không đủ sống. Nếu muốn làm giàu thì có thể làm bằng những nghề khác, chứ không thể làm giàu và kiếm sống dư dả bằng con đường nghệ thuật chân chính được. Tôi để con phát triển tự nhiên chứ tôi không định hướng và cũng sẽ không ngăn cản con.

Thương Tín đóng vai Sáu Tâm trong "Biệt động Sài Gòn" (1986).

- Ba năm trước, anh gây nhiều tranh cãi khi ra mắt "Hồi ký Thương Tín - một đời giông bão". Nếu được quay ngược thời gian anh muốn thay đổi điều gì?

- Tôi không hối hận khi đã ra mắt cuốn hồi ký. Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn kể lại câu chuyện của mình. Lúc sách ra mắt, tôi bị nhiều người chỉ trích và "ném đá". Họ cho rằng tôi đang khoe khoang chiến tích tình ái. Nhưng kỳ thực, trong số họ nhiều người lại chưa đọc nổi một trang và không hiểu được điều tôi muốn kể. Tôi không tô vẽ những điều tốt đẹp về bản thân mà kể lại những sai lầm, nông nổi, tiếc nuối của thời trẻ. Cuốn sách là những trải lòng thật nhất của tôi về quá khứ và cuộc đời.

May mắn là sau đó dư luận lắng xuống, có nhiều người hiểu và cảm thông cho tôi hơn. Nhiều đồng nghiệp cũng bày tỏ sự đồng cảm và bênh vực tôi. Diễn viên Diễm My từ TP HCM ra Hà Nội để cùng tôi giao lưu với báo giới và độc giả trong buổi phát hành sách, nghệ sĩ Chí Trung cũng đã lên tiếng chia sẻ về cuốn sách và dành cho tôi sự ủng hộ... Tôi trân trọng lắm những việc làm này mà các đồng nghiệp đã dành cho tôi, khiến tôi cảm thấy bớt buồn và được an ủi hơn.

- Điều anh mong muốn nhất trong cuộc sống hiện tại là gì?

- Với tôi, con gái là điều quan trọng nhất và là mục đích sống của tôi. Nên tôi mong mình có được công việc và thu nhập để vợ con tôi không khổ, không cơ cực. Tôi luôn thấy xót xa và có lỗi với con vì đã để con sinh ra trong lúc mình thiếu thốn. Có phóng viên khi tìm hiểu và thấy cuộc sống hiện tại của tôi khó khăn, đã hỏi tôi có muốn lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ không. Tuy nhiên, tôi từ chối vì làm như vậy là không đúng. Lúc tôi giàu có, sung sướng cũng chỉ một mình tôi hưởng chứ đâu chia sẻ cho ai thì tại sao lúc cuộc sống không được như ý lại phải nhờ đến sự giúp đỡ từ mọi người? Tôi nghĩ khán giả vẫn coi phim mình đóng, yêu thương và quý trọng mình đã là một điều hạnh phúc lớn lao đối với một nghệ sĩ. Tôi trân trọng những tình cảm quý giá đó.

Thương Tín sinh năm 1956, từng học tại trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, anh từng đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp với "kỳ nữ" Kim Cương và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia... Về sau, anh tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn với vai thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... Năm 2015, Thương Tín ra mắt hồi ký Một đời giông bão. Trong sách, ngoài thuật lại cuộc đời thăng trầm, anh còn kể lại trải nghiệm tình ái với nhiều người đẹp trong làng giải trí một thời.

