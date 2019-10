Thương hiệu Kiton tổ chức sự kiện may đo suit theo yêu cầu

Nghệ nhân may đo suit nổi tiếng Italy - Paolo Palumbo sẽ may đo theo yêu cầu của khách vào ngày 8 - 10/10 tại Hà Nội và 11/10 tại TP HCM.

Trên hành trình truyền tải những thiết kế đẳng cấp, Kiton Việt Nam đem đến dịch vụ "Bespoke Experience - Made To Measure" (may đo theo yêu cầu) như một bước nâng tầm phong cách với dịch vụ may đo cá nhân để tạo ra bộ suit độc nhất, một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn riêng của khách hàng.

Với mục tiêu đưa phong cách và vẻ đẹp lịch lãm của Italy đến với mọi nơi trên thế giới như triết lý sáng tạo của thương hiệu, Kiton hướng đến việc trở thành sự lựa chọn của những quý ông sành sỏi, có gout trong phong cách ăn mặc.

Kiton được thành lập tại Arzano, gần Naples, Italy vào năm 1968. Người sáng lập thương hiệu lúc này là ông Ciro Paone với triết lý tập trung vào chất lượng "the best of the best +1", điều vẫn là tôn chỉ của thương hiệu cho đến ngày hôm nay. Tên gọi Kiton được lấy từ chữ "chiton", tên của chiếc áo dài nghi lễ mà người Hy Lạp cổ đại thường mặc để cầu nguyện trên đỉnh Olympus.

Gắn kết chặt chẽ với vẻ thanh lịch trường tồn, Kiton đặt trọng tâm vào sự chăm chút, niềm đam mê và kỹ thuật điêu luyện. Từng đường kim, mũi chỉ đều đến từ các nghệ nhân bậc thầy, tạo nên những vật phẩm độc nhất từ các loại chất liệu có chất lượng thượng hạng như lông vicuna, cashmere, len, linen và lụa quý.

Mỗi sản phẩm của Kiton đều được thực hiện thủ công, tỉ mỉ.

Nhà sáng lập của Kiton, Ciro Paone, từng nói: "Mọi người đều mơ về biển, nhưng không phải ai cũng mơ về cùng một biển". Thấu hiểu sự khác biệt trong sở thích, tính cách và số đo của mỗi người, Kiton mang đến dịch vụ may đo theo yêu cầu "Made to Measure".

Đồng hành cùng trong chuyến hành trình mang tên "Made to Measure", Master Tailor - người Italy sẽ tư vấn và chọn cho khách hàng từ hơn 2.000 chất liệu vải cao cấp cùng những chi tiết nút cài hay dòng chữ thêu độc bản. Mỗi sản phẩm được khoác lên mình, từ bộ suits, chiếc áo jacket hay quần tây đều là một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ, mang đậm dấu ấn đặc trung của mỗi khách hàng, từ khâu chọn chất liệu, lấy số đo đến cắt may và hoàn thiện.

Kiton mang đến dịch vụ may đo theo yêu cầu nhằm đáp ứng sở thích, phong cách của từng khách hàng.

Sự độc quyền của Kiton bắt nguồn từ nhà máy len Lanificio Carlo Barbera, nơi nhãn hàng tạo ra các loại vải từ nguyên liệu thô. Tại đây, Kiton lựa chọn những loại sợi hiếm hoi và nổi tiếng bậc nhất, sau đó, dệt theo các kỹ thuật phức tạp, phối trộn các màu sắc thích hợp với nhau để có được sắc thái như mong muốn.

Nhiệm vụ quan trọng nhất được đặt vào đôi bàn tay lão luyện của các vị thợ may tài ba, mỗi công đoạn đều được các nghệ nhân chăm chút một cách tỉ mỉ với tất cả tâm huyết. Khéo léo cân bằng giữa tinh thần vốn có của bộ sưu tập và lắng nghe theo yêu cầu đặc biệt từ những vị khách có gout trong phong cách ăn mặc, luôn là phương châm chính mà thương hiệu Kiton hướng đến.

Để đặt lịch hẹn riêng cùng bậc thầy may đo người Italy, liên hệ Cửa hàng Kiton tại: Kiton Boutique: Unit 09, L1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, quận. 1, TP HCM.

Tel: (+84) 28 6481 6623.

Email: kiton.vietnam@xuananco.com.

Facebook: facebook.com/XuanAnfashion/.

(Nguồn: Kiton Việt Nam)