Thu Phương giành giật thí sinh với Lam Trường

Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh tranh cãi về cách hát của thí sinh / Hot boy Việt kiều khiến Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên tranh luận

Tập năm The Voice - Giọng hát Việt phát sóng tối 17/6. Nguyễn Minh Ngọc - giáo viên thanh nhạc đến từ Hà Nội - là gương mặt nổi bật. Cô hát ca khúc Never Enough, khoe chất giọng cao, khỏe. Thu Phương, Lam Trường ngay lập tức bấm chọn cô từ những nốt đầu tiên. Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh sau đó cũng chọn thí sinh này. Tuy nhiên, Lam Trường mất quyền giành thí sinh vì Thu Phương bấm nút chặn anh. Nút chặn lần đầu xuất hiện ở Giọng hát Việt. Khi một huấn luyện bị bấm nút chặn, người đó không còn cơ hội chọn thí sinh. Ở vòng giấu mặt, mỗi huấn luyện viên chỉ được sử dụng quyền này một lần. Trước đó, trong tập một, Lam Trường từng bấm chặn Thu Phương để giành giật thí sinh Ngọc Ánh cùng hai huấn luyện viên còn lại.

Minh Ngọc - Never Enough

Lam Trường tiếc nuối chia sẻ: "Em có giọng hát nội lực, mang dáng dấp diva, ai có em trong đội cũng rất may mắn". Thu Phương hài hước cho biết đã hy sinh tình bạn 20 năm với Lam Trường để giành giật Minh Ngọc. Tuy nhiên, Minh Ngọc quyết định về đội Noo Phước Thịnh, khiến Lam Trường trách nữ ca sĩ đã chặn nhầm người.

Trong chương trình, Lam Trường cũng chia sẻ chuyện anh từng bị bố ngăn cấm đi hát.

Vũ Tiến Việt là thí sinh cuối cùng thể hiện phần thi. Anh hát Ngại ngùng - bản hit của ca sĩ Hương Tràm. Thí sinh được huấn luyện viên Thu Phương bấm chọn và khen có chất giọng giàu cảm xúc. Noo Phước Thịnh lúc này đã hết quyền lựa chọn thí sinh vì đủ đội hình. Anh bày tỏ sự tiếc nuối và hứa hẹn: "Nếu chị Phương loại em trong vòng sau, anh sẽ cứu em". Vũ Tiến Việt chia sẻ từ nhỏ, anh đam mê ca hát, từng sinh hoạt ở nhiều câu lạc bộ nghệ thuật. Tuy nhiên, anh chọn nghề dược sĩ theo mong muốn của gia đình. Anh vượt qua nhiều khó khăn để thuyết phục gia đình cho quay trở với nghiệp hát.

Lam Trường trên "ghế nóng" The Voice.

Huấn luyện viên Lam Trường xúc động cho biết nhìn thấy hình ảnh anh qua câu chuyện của Vũ Tiến Việt. Ca sĩ là con út trong gia đình có 12 người con. Từ nhỏ, anh say mê ca hát nhưng bị bố cấm cản vì cho rằng nghiệp ca sĩ vất vả, không ổn định. Lam Trường đành học công nghệ thông tin theo định hướng của bố. Sau đó, anh lại đăng ký học thanh nhạc. Anh năn nỉ bố cho thực hiện đam mê và được gia hạn một, hai năm để thành công. "Anh mong em có tương lai như em mơ ước, trở thành một ca sĩ. Con đường đó đang hé mở với em", Lam Trường nói với thí sinh.

* Tiến Việt hát "Ngại ngùng"

The Voice - Vũ Tiến Việt

Tập năm còn có các màn trình diễn của An Duy (Quá khứ còn lại gì), Đỗ Thị Phương Thảo (Too Good at Goodbye), Hoàng Mạnh (Nụ hôn cuối), Khôi Nguyên (Treat You Better), Tùng Anh (Chí Phèo), Kiều Trang (Người đứng xem). An Duy về đội Thu Phương, Phương Thảo, Hoàng Mạnh, Khôi Nguyên về đội Noo Phước Thịnh, Tùng Anh về đội Tóc Tiên, Kiều Trang về đội Lam Trường.

Lê Diễm Quỳnh hát Rơi, Hoàng Lâm hát Let Her Go, Ngô Anh Kha hát Ngồi hát đỡ buồn, Hiền Anh hát Có nên dừng lại. Tuy nhiên, bốn thí sinh này sớm dừng bước vì không được huấn luyện viên nào chọn. Tập sáu sẽ phát sóng vào ngày 24/6.

Giọng hát Việt là cuộc thi ca hát trên truyền hình, được phát sóng lần đầu năm 2012. Trải qua bốn mùa, chương trình tìm được các quán quân là Hương Tràm (huấn luyện viên Thu Minh), Thảo My (huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng), Đức Phúc (huấn luyện viên Mỹ Tâm), Ali Hoàng Dương (huấn luyện viên Thu Minh). Nhiều gương mặt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Trần Lập, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quốc Trung, Tuấn Hưng... từng ngồi ghế nóng Giọng hát Việt.

Hà Thu