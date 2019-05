Thu Minh được bốn chàng trai khiêng ra mắt MV

Ca sĩ hóa thành nữ hoàng với vương miện, quyền trượng ở buổi giới thiệu video nhạc "Diva" chiều 30/5, tại TP HCM.

MV thuộc dự án âm nhạc mang tên I am diva của Thu Minh. Trong làng nhạc, "diva" là cách gọi tôn vinh nữ danh ca. Vì thế, tên dự án của Thu Minh gây nhiều chú ý với khán giả. Ca sĩ giải thích chị và êkíp chọn dùng từ tiếng Anh này với nghĩa của một tính từ chứ không phải một danh từ. "Với câu 'I am diva'. Chúng tôi muốn nói về các đặc tính: đẳng cấp, ít đụng hàng, vẻ vang, ấn tượng", MC Trấn Thành - người dẫn dắt buổi họp báo - giải thích.

Thu Minh ngồi ghế, được bốn người khiêng ra họp báo Thu Minh được bốn người khiêng ra họp báo.

Thu Minh cho biết chị không quan trọng chuyện được xem là "diva" hay không. "Sở thích âm nhạc mỗi người khác nhau, không có một tiêu chí nào để so sánh ai với ai. Tôi tự tin vì có cách hát có cá tính riêng.Tôi kiêu hãnh với giọng hát của mình. Tôi có thể khẳng định một điều: không có và sẽ khó có một Thu Minh thứ hai cho đến khi tôi rời thị trường âm nhạc Việt Nam", ca sĩ nói.

Ca khúc Diva có lời như: "Không là diva của mọi người/ Tôi là diva của cuộc đời tôi. I love my body/ I love my skin/ Nếu em tự tin tỏa sáng/ Để ai cũng phải thèm giống em/ I love my voice/ I love my hair...". Là tác giả bài hát, nhạc sĩ Mew Amazing giải thích anh sáng tác dựa trên cảm hứng về tính cách mạnh mẽ và nguồn năng lượng Thu Minh dành cho âm nhạc.

Nhạc sĩ Mew Amazing (trái) và ca sĩ Thu Minh.

Video nhạc thuộc dự án I am diva, được đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, Hà Đỗ làm giám đốc sáng tạo. Trong MV, ngoài Trấn Thành còn có Xuân Tiến - nam diễn viên thấp nhất Việt Nam (1,26 m), Dafh - diễn viên từng xuất hiện trong MV của ngôi sao quốc tế Jennifer Lopez...

MV 'Diva" - Thu Minh MV "Diva".

Thu Minh chia sẻ ở độ tuổi 42 chị không còn nhiều thời gian để phung phí. Hiện tại cuộc sống ca sĩ bị ba thứ chi phối: công việc, con và chồng. "Sau này, khi con trai đến tuổi đi học, quỹ thời gian tôi dành cho âm nhạc không còn nhiều nữa. Vì vậy, khi còn làm nghề tôi muốn đầu tư lớn cho âm nhạc", chị nói.

Thu Minh sẽ tổ chức một showcase tên I am diva với quy mô 2.000 khán giả vào ngày 21/6 tại TP HCM. Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc.

Tâm Giao