'Thư ký Kim' gây sốt vì khuyên dân công sở tận hưởng cuộc sống

Tạo hình thư ký của 'Người đẹp dao kéo' Park Min Young / 'Nữ hoàng dao kéo' Park Min Young gây sốt trong phim mới

Phim Thư ký Kim (What's wrong with secretary Kim) đang gây chú ý trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Sau 10 tập, dự án của đài cáp tvN không ngừng tăng tỷ lệ người xem.

* Trailer "Thư ký Kim"

Trailer "Thư ký Kim"

Tác phẩm xoay quanh cuộc sống, mối quan hệ giữa Kim Mi So (Park Min Young đóng) và phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon). Mi So xuất thân nghèo khó, vì muốn trả hết nợ cho cha và nuôi hai chị gái ăn học, cô xin làm thư ký tập đoàn lớn. Cuộc sống của Mi So diễn ra theo lập trình. Cô rời nhà lúc 5h sáng, về khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chuyển bánh. Ngoài công việc, cô kiêm luôn chân chạy vặt như pha cà phê, chuẩn bị đồ ăn sáng, thắt cà vạt, làm tài xế, thậm chí mua quà cho sếp tặng bạn gái...

CEO Lee Young Joon luôn yêu cầu mọi thứ hoàn hảo, vì thế Mi So phải nỗ lực gấp 10 lần người thường mới có thể trở thành huyền thoại trong giới thư ký. Thời mới đi làm, cô nhiều lần khóc thầm, muốn bỏ việc vì bị sếp mắng và miệt thị trình độ.

Nhiều năm trời nhân vật Mi So phải làm nhiệm vụ thắt cà vạt cho sếp.

Khi trả hết nợ và hai chị gái cũng ổn định, cô quyết định nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống riêng. Mạch phim bất ngờ chuyển biến khi Lee Young Joon nhận ra tầm quan trọng của Mi So, để rồi tìm mọi cách giữ cô ở lại. Từ tập ba trở đi, phim chuyển sang nói chuyện tình yêu của cặp thư ký - phó chủ tịch.

Theo Naver, phim thu hút từ tập đầu vì đánh trúng tâm lý dân công sở Hàn Quốc. Trang Daum cho biết tại Hàn Quốc, hầu hết giới văn phòng rơi vào tình trạng như Mi So. Hình ảnh một người tranh thủ thời gian check mail trên xe bus, cúi mặt vào điện thoại, máy tính giải quyết công việc ngay trên tàu điện diễn ra thường ngày. Họ không thể yêu đương, hẹn hò như bình thường. Do đó dịch vụ xem mắt nở rộ tại Hàn, có trong hầu hết phim truyền hình. Cũng vì áp lực công việc, không ít người bị trầm cảm, thậm chí tự tử để giải thoát.

Mi So luôn trong trạng thái vội vàng vì sợ muộn giờ làm.

Sau khi phim phát sóng, phản ứng của công chúng Hàn Quốc khá tích cực. Họ nói đồng cảm và nhìn thấy mình qua nhân vật Mi So. Thông điệp được Mi So nhắc đi nhắc lại trong hai tập đầu - "Hãy dành thời gian cho bản thân" - là điều nhà sản xuất muốn nhắn gửi người dân nước này.

Độc giả Lee Hoon nói trên Naver: "Tôi hầu như không có thời gian cho bản thân. Bố mẹ giục đi xem mắt nhiều lần nhưng vẫn chưa sắp xếp được vì bận mấy dự án. Đồng nghiệp công ty tôi cũng than phiền công việc quá nhiều". "Chỉ dân công sở mới hiểu được nỗi vất vả, áp lực Mi So gặp phải. Tôi mất một tiếng mỗi sáng đến công ty và dùng từng đó thời gian ngồi trên tàu điện để check mail, trả lời đối tác", tài khoản Yeok Sung Min nói.

Hiện nội dung Thư ký Kim chỉ xoay quanh chuyện tình cảm của cặp nhân vật chính nhưng giới văn phòng vẫn theo dõi vì có cảm tình với thông điệp ý nghĩa mà nhà sản xuất gửi gắm ngay từ đầu phim, theo Soompi.

* Trailer tập 11 phát sóng tối 11/7

'Thư ký Kim' gây sốt vì khuyên dân công sở tận hưởng cuộc sống

Thanh Cao