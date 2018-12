Thư Dung mang trang phục hình nón lá thi nhan sắc quốc tế

Thí sinh Việt lúng túng giới thiệu bản thân ở Miss Eco International / Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam thi nhan sắc ở Ai Cập

Ngoài trang phục dân tộc, ban tổ chức Miss Eco International yêu cầu các thí sinh chuẩn bị thêm trang phục đặc trưng (trang phục Eco) lấy cảm hứng từ việc bảo vệ môi trường, sinh thái - đúng với tiêu chí cuộc thi.

Trang phục của đại diện Việt Nam có tên "Nghiêng che hồn Việt", gồm 200 mô hình nón lá lớn nhỏ, gắn với nhau trên khung sắt. Theo nhà thiết kế Nguyễn Tiến Triển, khung tròn phía sau lưng tỏa rộng ra như biểu tượng của mặt trời. Bộ đồ này do ba thợ thực hiện trong vòng một tháng.

Trang phục hình nón lá của Thư Dung.

Thư Dung sinh năm 1995 ở Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 90 - 60 - 94 cm. Người đẹp từng tham gia các cuộc thi The Look, The Face trước khi đoạt giải Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 năm nay. Cô cùng đại diện các quốc gia khác trải qua nhiều hoạt động tại Miss Eco International từ ngày 10/4. Các người đẹp tham quan danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa Ai Cập, tập luyện catwalk và chụp hình bikini. Chung kết diễn ra ngày 28/4 tại nhà hát Cairo Opera House, Ai Cập.

Miss Eco International 2018 được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Năm 2017, Nguyễn Thị Thành tham gia với tư cách thí sinh tự do và đoạt giải Á hậu 3.

Tâm Giao