Thứ sáu, 16/8/2019, 06:00 (GMT+7)

'Thiên thần' nhí đóng cùng Leonardo trong phim mới của Quentin

Xuất hiện ít phút giữa dàn sao "Once Upon A Time in Hollywood", Julia Butters, 10 tuổi, được Leo đặt biệt danh là "Meryl Streep mới".

Theo cuộc khảo sát của trang Ringer, Julia Butters là diễn viên được khán giả yêu thích thứ ba trong phim, sau Leonardo DiCaprio và Brad Pitt. Trước khi gia nhập đoàn phim, cô bé chưa xem Titanic - phim gắn liền tên tuổi Leonardo - và chỉ biết Brad Pitt là một "quý ông bảnh bao". Trong phim, cô vào vai bé Trudi Fraser - diễn viên nhí đóng phim cùng Rick Dalton (Leo thủ vai). Theo Vanity Fair, Leonardo nhận xét Julia có tiềm năng lớn tại Hollywood và gọi cô bé là "Meryl Streep mới". Đạo diễn Quentin Tarantino lồng ghép nhiều thông điệp về nghề diễn viên qua nhân vật Trudi. Nếu Rick là hiện thân của một diễn viên lão làng - người đã trải qua đủ thăng trầm và bị hào quang danh vọng che mắt, Trudi tượng trưng cho niềm đam mê diễn xuất của các diễn viên mới vào nghề.

Trong phim, cô bé nhiều lần ngồi gác chân trên thùng rượu đọc sách. Hình ảnh gợi nhớ nhân vật Rick Dalton lúc trẻ - thường xuất hiện trên màn ảnh với dáng ngồi tương tự trong các bộ phim cao bồi. Tạp chí Vanity Fair nhận xét Julia được trao nhiều câu thoại đắt giá - giàu ý nghĩa nhưng vẫn mang nét hồn nhiên của trẻ em. Julia Butters trong Once Upon A Time In Hollywood Niềm đam mê trong sáng với nghề diễn của Trudi khiến nhân vật Rick Dalton khóc hai lần trong "Once Upon A Time In Hollywood". Video: Sony. Julia Butters sinh năm 2009 tại Los Angeles, Mỹ. Ngoài diễn xuất, Julia biết võ Jiu-jitsu, vẽ và hát. Cha cô là Darrin Butters - họa sĩ phim hoạt hình của Disney từng làm việc trong dự án Frozen. Từ nhỏ, Julia hứng thú với điện ảnh. Cô thường hóa trang thành các diễn viên yêu thích. Năm 2014, Julia có vai diễn đầu tiên trong series "Criminal Minds" của đài CBS. Sau đó, cô nhanh chóng được các nhà sản xuất phim chú ý và mời đóng nhiều vai nhí. Ngoài Once Upon A Time In Hollywood, Julia được biết đến với vai Anna-Kat Otto trong series American Housewife. Cô bé cũng tham gia một số dự án điện ảnh như 13 Hours, A Family Man...

Quentin trực tiếp mời Julia đóng phim sau khi thấy cô bé xuất hiện trên truyền hình. Nhà sản xuất David Hayman cho biết đạo diễn cắt một số cảnh hay của Julia vì ảnh hưởng đến mạch phim. "Nếu được xuất hiện nhiều hơn, cô bé đủ khả năng cạnh tranh một đề cử vai phụ xuất sắc tại Oscar năm nay", ông nói trên Vanity Fair. Đạt Phan

Ảnh: Film Magic, Sony, People