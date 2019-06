Thí sinh 'Ms & Mr Golden Sea' mặc đồ của Đỗ Long và Thiệu Vy

Tại cuộc thi năm nay, Khang Le sẽ thiết kế trang phục mở màn của chương trình và trình diễn một bộ sưu tập mới bởi nhóm người mẫu độc quyền do anh đào tạo tại New York, gồm 12 gương mặt model từng xuất hiện tại các tuần lễ thời trang danh giá như: NYFW, Philadelphia Fashion Week và Rochester Fashion Week. Công ty quản lý người mẫu từ STITCHED’s Capital Region New York tài trợ cho phần diễn này.