Thành Lộc mang 'Dạ cổ hoài lang' sang Mỹ lưu diễn

Năm 1993, khi nghe bản nhạc Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, diễn viên Thanh Hoàng nghĩ ra ý tưởng viết một kịch bản sân khấu kết hợp những cảm xúc do bản cổ nhạc mang đến cùng các câu chuyện do bạn bè anh - là những Việt kiều - kể về cuộc sống nơi đất khách quê người. Cuối năm 1994, kịch Dạ cổ hoài lang - kể về cuộc sống và nỗi niềm của hai ông già người Việt trên đất Mỹ - công diễn lần đầu tiên trên sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần, TP HCM. Kịch do Công Ninh làm đạo diễn. Nghệ sĩ Việt Anh vào vai ông Năm, Thành Lộc đóng vai ông Tư. Hồng Vân - Quốc Thảo khi đó đóng vai nhân vật chàng trai, cô gái trẻ. Vở chỉ có bốn diễn viên nhưng thể hiện được trọn vẹn tâm tư, nỗi lòng người xa xứ. Vở diễn ăn khách vì ra mắt đúng giai đoạn nhiều Việt kiều đang muốn quay về quê hương, còn người trong nước có rất nhiều người thân đang định cư ở hải ngoại. Tâm lý, nỗi niềm của họ được diễn tả khiến vở tạo cơn "sốt vé", khán giả xếp hàng dài để đi xem kịch. Mỗi ngày, kịch diễn ba suất vẫn không đủ bán vé cho người xem. Vở cũng vài lần công diễn phía Bắc và gây tiếng vang. Hơn 20 năm qua, Dạ cổ hoài lang có hơn 1.000 suất diễn, từng đoạt bốn huy chương vàng cho bốn diễn viên trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Nhiều thế hệ nghệ sĩ lần lượt thể hiện vai hai ông già trong kịch.