'Thần sấm' Chris Hemsworth và cuộc tình với vợ hơn anh bảy tuổi

Elsa Pataky sinh năm 1976, xuất thân là người mẫu, diễn viên và nhà sản xuất phim. Cô học chuyên ngành báo chí và học diễn xuất ở trường Universidad CEU San Pablo, có thể nói thành thạo năm thứ tiếng. Pataky từng là diễn viên thuộc Đoàn kịch Madrid (Madrid Theatre Company) trước khi tham gia lĩnh vực truyền hình ở Tây Ban Nha. Sau đó, cô đến với Hollywood và đóng trong "Fast & Furious" 6 và 7, "Snakes on a Plane", "Giallo"... Elsa còn đạt thành tựu ở lĩnh vực người mẫu khi từng xuất hiện trên ảnh bìa của các tạp chí tên tuổi như Cosmopolitan, Glamour, Hola! (ấn bản tiếng Tây Ban Nha của tạp chí Hello!), Women's Health. Năm 2017, cô vào danh sách "100 người mẫu có thù lao cao nhất" do People bình chọn với mức cátxê 75 triệu USD trong năm này.