Tuy vậy, sự nghiệp của Heidi vẫn tiếp tục thăng hoa. Heidi nhiều lần vào danh sách người mẫu kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Đỉnh cao của cô là năm 2011. Lúc ấy, chân dài đứng vị trí thứ hai với 20 triệu USD. Không chỉ làm đại diện thương hiệu cho nhiều hãng lớn, Heidi còn tham gia diễn xuất trong các TV show ăn khách và phim chiếu rạp gồm "Sexy and the City", "How I Met Your Mother", "The Devil Wers Prada", "Perfect Stranger"...