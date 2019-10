Thái Phiên đưa ảnh nude lên đá

TP HCMNhiếp ảnh gia Thái Phiên cùng êkíp chuyển 102 bức ảnh nude khắc họa vẻ đẹp phụ nữ lên những khối đá đen.

Tại triển lãm Hồn đá, nhiều bức ảnh khỏa thân lần đầu được Thái Phiên giới thiệu đến khán giả như: Tinh khôi, Tự do, Biển gọi, Rừng chiều, Thảo nguyên... Bên cạnh đó, các bức như Xuân thì, Trái cấm, Trăng non, Phiêu bồng... từng xuất hiện trong hai tập sách ảnh nude của anh là Xuân Thì và Miền cổ tích.

Thái Phiên ở triển lãm "Hồn đá". Sự kiện diễn ra ra tại Hội Mỹ thuật TP HCM, từ ngày 19 đến ngày 26/10. Ảnh: Kha Miên.

Nhiếp ảnh gia cho biết có ý tưởng in ảnh nude lên đá từ chuyến thăm của một người bạn. Lần đó, bạn đến chơi nhà, thấy ảnh khỏa thân đẹp Thái Phiên chụp đẹp nên mang rượu ra đổi tác phẩm. Thời gian sau, Thái Phiên thăm bạn, bất ngờ khi thấy ảnh treo ở phòng khách. "Tôi trăn trở rất nhiều. Tâm lý chung, mọi người đều nghĩ ảnh khỏa thân nghệ thuật chỉ treo trong phòng tắm cho tế nhị, nhưng rõ ràng loại hình này vẫn có vị trí trang trọng nhất định", anh nói.

Sau đó, Thái Phiên tìm cách giới thiệu thể loại ảnh khỏa thân bằng nhiều cách như: in lịch, in sách, tổ chức triển lãm ảnh và gần nhất là in ảnh lên đá đen. "Tôi dành nửa đời người để thực hiện ý tưởng đưa ảnh nude nghệ thuật 'từ phòng ngủ ra phòng khách'. Tôi muốn các thiên thần của mình phải rạng rỡ ở nơi ai cũng có thể thấy. Tôi tin ảnh khỏa thân in trên đá sẽ được đặt trang trọng ở trên kệ, bàn làm việc, phòng khách...", anh cho biết.

Sự kiện trưng bày ảnh nude trên đá của Thái Phiên Sự kiện trưng bày ảnh nude trên đá của Thái Phiên. Video: Kha Miên.

Tại triển lãm, nhiều khán giả nhận xét các tác phẩm chạm đến cảm xúc người xem khi đường nét mềm mại, uyển chuyển của người phụ nữ kết hợp hài hòa với nét xù xì, mạnh mẽ của đá. Về đam mê chụp ảnh nude, Thái Phiên nói: "Hoa khi héo úa vẫn có nét đẹp riêng. Bạn có thể thích chụp hoa héo, còn tôi thì thích chụp hoa nụ. Cũng có nhiều người hỏi tôi tại sao không chụp ảnh khỏa thân nam. Tôi chỉ muốn chọn cho mình một phần nhỏ trong mênh mông rộng lớn".

Khán giả tham quan triển lãm. Ảnh: Kha Miên.

Nhiếp ảnh gia cùng êkíp mất bốn tháng để theo đuổi và hoàn thành các tác phẩm. Họ tìm kiếm hàng nghìn viên đá có hình thù tự nhiên ở các khe suối Lâm Đồng, Phú Yên... để từ đó chọn ra những viên đá nặng khoảng từ 5 - 70kg để thực hiện tác phẩm. Tùy theo từng thế, dáng đa dạng của đá, nghệ nhân sẽ chọn tác phẩm nude phù hợp in lên bề mặt lồi lõm.

Thái Phiên sinh năm 1960 tại Huế. Anh chụp ảnh nghệ thuật từ năm 1992, khi còn là một kỹ sư nông lâm. Anh là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, được phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đặc biệt Xuất sắc E.VAPA/G. Thái Phiên cũng là hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế, được phong tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Xuất sắc E.FIAP. Nghệ sĩ đã đoạt 52 giải thưởng trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có trên 300 tác phẩm khác được chọn triển lãm tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kha Miên