Taylor Swift và Calvin Harris nói chuyện trở lại sau khi chia tay

Sau chuyện chia tay ầm ĩ, Taylor Swift và Calvin Harris quyết định làm bạn của nhau. Ngày 29/9, một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly: "Họ đã nhắn tin cho nhau. Đó chỉ là đoạn trò chuyện ngắn ngủi. Cả hai thế nào cũng chạm mặt ở sự kiện nào đó nên không muốn bị rơi vào tình thế khó xử. Họ thân thiện với nhau hơn nhưng hoàn toàn không có ý định nối lại chuyện tình".

TMZ cũng khẳng định Calvin Harris và Taylor Swift muốn dẹp bỏ mọi hiềm khích.

Taylor Swift và Calvin Harris chia tay sau hơn một năm gắn bó.

Sau khi chia tay Calvin Harris hồi tháng 6, Taylor Swift nhanh chóng hẹn hò Tom Hiddleston. Giữa lúc chuyện tình mới của cô đang gây chú ý, Calvin Harris bất ngờ nói những điều không hay về bạn gái cũ. Cả hai công khai chỉ trích nhau hồi tháng 7 và cùng nhận sáng tác ca khúc This is What You Came For.

Taylor Swift và Calvin Harris lần đầu công khai mối quan hệ hồi tháng 4/2015. Trong số nhiều người tình nổi tiếng như Harry Styles, Conor Kennedy, Patrick Schwarzenegger, Joe Jonas, Taylor Lautner, Jake Gyllenhaal, Cory Monteith, John Mayer... Taylor Swift duy trì mối quan hệ với Calvin Harris lâu nhất. Mối tình gần đây nhất của nữ ca sĩ với Tom Hiddleston kết thúc hồi tháng 9, chỉ sau ba tháng hẹn hò.

