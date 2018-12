Taylor Swift lép vế ở đề cử Grammy 2019

Ban tổ chức Grammy công bố các đề cử hôm 7/12. Dù album Reputation tạo hiệu ứng tốt và thu được nhiều thành công thương mại, "rắn chúa" Taylor Swift trượt tất cả đề cử quan trọng. Các single trong album - bao gồm bản hit đình đám Look What You Make Me Do - không có đề cử riêng. Tạp chí Rolling Stones đánh giá đây là một cú sốc đối với người hâm mộ nữ ca sĩ. Trong sự nghiệp, cô từng được 31 đề cử Grammy và 10 lần thắng giải.

MV "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift đạt gần một tỷ lượt xem sau 15 tháng ra mắt trên Youtube.

MV 'Look What You Made Me Do'

Taylor Swift sẽ tranh giải ở hạng mục duy nhất - "Album nhạc Pop xuất sắc" - với Camila Cabello (Camila), Kelly Clarkson (Meaning of Life), Ariana Grande (Sweetener), Shawn Mendes (Shawn Mendes), Pink (Beautiful Trauma).

Với thành công của bộ phim ca nhạc A Star Is Born, ra mắt hồi tháng 10, Lady Gaga và Bradley Cooper nhận bốn đề cử. Bản song ca Shallow sẽ tranh giải ở các hạng mục: "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm", "Màn trình diễn Pop xuất sắc của bộ đôi/nhóm" và "Ca khúc nhạc phim xuất sắc".

Ariana Grande có hai đề cử ở hạng mục "Màn trình diễn Pop xuất sắc" với God Is A Women và "Album nhạc Pop xuất sắc" (Sweetener). Cô sẽ cạnh tranh với cựu thành viên Fifth Harmony - Camila Cabello - ở cả hai hạng mục trên. Năm qua, Camila Cabello có bản hit Havana và album Camila gây chú ý.

Grammy 2019 tôn vinh nhiều tên tuổi mới. Kendrick Lamar dẫn đầu với tám đề cử. Drake, Boi-1Da và Cardi B lần lượt có bảy, sáu và năm đề cử. Thành công của bốn rapper cho thấy Hip Hop dần trở thành xu thế ăn khách trong làng nhạc thế giới. Giọng ca country rock Brandi Carlile cũng có sáu đề cử trong danh sách.

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959. Lễ trao giải Grammy 2019 diễn ra vào ngày 10/2 ở Los Angeles (Mỹ).

Một số hạng mục chính tại Grammy 2019

Ghi âm của năm

I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

The Joke - Brandi Carlile

This Is America - Childish Gambino

God's Plan - Drake

Shallow - Lady Gaga, Bradley Cooper

All The Stars - Kendrick Lamar, SZA

Rockstar - Post Malone, 21 Savage

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

Album của năm

Invasion of Privacy - Cardi B

By The Way, I Forgive You - Brandi Carlile

Scorpion - Drake

H.E.R - H.E.R

Beerbongs & Bentleys - Post Malone

Dirty Computer - Janelle Monáe

Golden Hour - Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By - Various Artists

Ca khúc của năm

All The Stars - Kendrick Lamar & SZA

Boo'd Up - Ella Mai

God's Plan - Drake

In My Blood - Shawn Mendes

The Joke - Brandi Carlile

The Middle - Zedd, Maren Morris & Grey

Shallow - Lady Gaga & Bradley Cooper

This Is America - Childish Gambino

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Album nhạc Pop xuất sắc

Camila - Camila Cabello

Meaning Of Life - Kelly Clarkson

Sweetener - Ariana Grande

Shawn Mendes - Shawn Mendes

Beautiful - Trauma P!nk

Reputation - Taylor Swift

Album nhạc Dance/Electronic xuất sắc

Singularity - Jon Hopkins

Woman Worldwide - Justice

Treehouse - Sofi Tukker

Oil Of Every Pearl's Un-Insides - SOPHIE

Lune Rouge - TOKiMONSTA